Bad Zwischenahn /Oldenburg Christine Bartling aus Bad Zwischenahn hat es geschafft: In der ersten Runde der Casting-Show X Factor überzeugte sie mit ihrem selbstkomponierten Song Hawaii und der Ukulele die Jury und durfte weiter in die zweite Runde.

Gemeinsam mit Freundinnen saß die 21-jährige Zwischenahnerin am Montagabend vor dem Fernseher um die ersten Folgen der neuen X Factor-Staffel auf dem Bezahlsender Sky 1 anzusehen. „Ein total merkwürdiges Gefühl, aber auf eine gute Art“, sei es gewesen, sich selbst im Fernsehen zu sehen, sagte sie am Dienstag. Die Jury hatte am Auftritt der 21-Jährigen durchaus einiges auszusetzen, am Ende votierten aber alle vier Mitglieder dafür, dass Christine auch in der nächsten Runde dabei ist.

Anders erging es David, alias „Der Holzfäller“ aus Oldenburg. Mit seinem improvisierten Rap hatte der zwar das Publikum aus den Sitzen gerissen, bei der Jury konnte er sich im Gegensatz zu Christine aber nicht durchsetzen. „Das ist schon schade“, sagt die 21-Jährige, „Wir sind ja zusammen in die erste Runde gegangen.“ Die Zwischenahnerin outet sich als Fan des Oldenburger Rappers: „Er macht das wirklich gut und entertaint die Leute richtig“, sagt sie. Am Ende kommt es aber auf die Jury an – und die sah in Christine eher den gesuchten „X Factor“, das „besondere Etwas.“

Wie geht es weiter? Wieder darf Christine das nicht verraten. Nur so viel: In der kommenden Folge werden die Kandidaten in verschiedene Kategorien aufgeteilt, für jede Kategorie übernimmt eines der Jury-Mitglieder die Rolle des Mentoren, die die Teilnehmer während der Staffel betreuen. Ob es Christine bis in die Live-Shows im Oktober schafft? Das wird sich erst dann zeigen.