Theater: Schneewittchen und die böse Stiefmutter

Bad Zwischenahn Im Park der Gärten in Bad Zwischenahn beantwortet das Theater Laboratorium am Freitag, 18. September, und Sonntag, 20. September, die Frage: „Wer ist die Schönste im ganzen Land?“ Der Auftritt gehört zur Sonderedition „Kultur auf Lücke“ der Veranstaltungsreihe „Zu Gast im Park“. Diese Reihe ist ein erster Schritt wieder ein wenig Kultur in ihren Alltag zurückzubringen.

Es gelten zahlreiche Hygiene- und Abstandsregeln. Karten für diese Veranstaltung gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet auf www.mitunskannmanreden.de. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Ohne Frage zählt das Märchen von Schneewittchen zu den beliebtesten, meist gespielten, verfilmten und adaptierten Geschichten unseres Kulturkreises. Was treibt die böse Stiefmutter dazu, Schneewittchen klein zu halten und die Schönste sein zu wollen? Je älter Schneewittchen wird, desto bedrohter fühlt sich die eitle, stolze und neidische Stiefmutter durch sie und versucht alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Eines Tages kommt es, wie es kommen muss: Zum wiederholten Male befragt die böse Stiefmutter ihren Zauberspiegel, „der die Wahrheit sagt“, ob sie noch immer die Schönste im ganzen Land sei. Die Antwort bestätigt ihre Befürchtungen. Sie entschließt also, ihre Nebenbuhlerin aus dem Weg zu schaffen.