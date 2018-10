Bad Zwischenahn Obwohl die Temperaturen noch sommerlich sind, neigt sich das Jahr dem Ende zu. Kein Grund, es in Bad Zwischenahn ruhiger angehen zu lassen: Unter der inoffiziellen Überschrift „Messe, Models, Musik und mehr am Meer“ stellte Kurdirektor Dr. Norbert Hemken mit Bürgermeister Dr. Arno Schilling das Programm der Bad Zwischenahner Touristik vor. Mit dabei waren auch die verantwortlichen Organisatoren, die fünf tolle Veranstaltungen organisieren.

„Ich freue mich, dass wir das Jahr mit einem so ansprechenden Programm ausklingen lassen können“, sagte Bürgermeister Schilling. Darüber hinaus dankte er den haupt- und ehrenamtlichen Organisatoren, die mit ihren Veranstaltungen den Kurort attraktiv machen.

VdK-Gesundheitsmesse

Die Gesundheits- und Seniorenmesse des Sozialverbandes VdK wird bereits zum siebten Mal veranstaltet. Am Samstag und Sonntag (3. und 4. November) erwartet die Besucher in der Wandelhalle, Auf dem Hohen Ufer 24, ein vielfältiges Angebot von Ausstellern und Fachvorträgen.

„Wir haben in diesem Jahr mit 56 Ausstellern ein Rekordergebnis“, freute sich Siegbert Martin, Vorsitzender des VdK-Ortsverbandes Bad Zwischenahn und betonte, dass im Zuge der Messe auch ein verkaufsoffener Sonntag in der Gemeinde geplant sei.

Miss 50Plus Germany

„Über schöne Frauen spricht jeder“, ist sich Horst Klemmer sicher, der, zusammen mit seinem Sohn Ralf Klemmer, die Wahl zur Miss 50plus Germany in der Wandelhalle organisiert. 20 ausgewählte Damen werden sich am 24. November einer Jury stellen, der auch der ehemalige Glücksrad-Moderator Frederic Meisner, DSDS-Gewinner Alphonso Williams und Schauspielerin Christine Mayn angehören.

Moderiert wird der Gala-Abend von Iris Klemmer (ehem. Miss Germany) und Joachim Lambi. Im Anschluss gibt es eine große Aftershowparty im Alten Kurhaus. Als Stargäste treten Ross Antony und Paul Reeves auf. Karten gibt es zum Preis von 75 Euro bei der Touristik Bad Zwischenahn.

Markt im Advent

Ab dem 26. November gibt es wieder das bunte Weihnachtsangebot (bis 26. Dezember) rund um Glühwein und Punsch auf dem „Markt im Advent“. Neben der Kunsteisbahn, auf der auch wieder das Eisstockschießen veranstaltet wird, gibt es einen lebendigen Adventskalender, jeden Donnerstag Livemusik, freitags einen Besuch vom Weihnachtsmann sowie samstags und sonntags ab 15 Uhr Bühnendarbietungen.

Sterncafé

Zur Weihnachtszeit erklingen in der St.-Johannes-Kirche wieder ganz besondere Melodien. Hartmut Fiedrich, Kreiskantor vom ev.-luth. Kirchenkreis Ammerland, hat mit seinem Team ein musikalisches Programm zusammengestellt. Los geht es am Sonntag, 9. Dezember, 17 Uhr, mit dem Weihnachtskonzert. Am Sonntag, 16. Dezember, 17 Uhr, singt der Gospelchor Joyful Harmony „Gospel zur Weihnacht“ und am Sonntag, 30. Dezember, 19 Uhr, gibt es stimmungsvolle Musik mit dem Silvesterkonzert. Darüber hinaus findet am 1. Advent, von 11 bis 18 Uhr, ein Sterncafé als Ort der Begegnung mit Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus, Am Brink 6, statt. Der Erlös geht an Brot für die Welt.

Lichterschwimmen

Im Wellenbad wird wieder die beliebte Aktion „Lichterschwimmen“ veranstaltet. Dabei werden sowohl Wellenbad als auch Außenbereich nur mit Kerzen beleuchtet – einzige Ausnahme ist die Beckenbeleuchtung unter Wasser. Termine sind der 26. Oktober, 16. November, 7. Oktober, 4. Januar sowie 1. Februar, jeweils von 19 bis 22 Uhr zum regulären Eintrittspreis.