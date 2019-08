Bad Zwischenahn Der Sommer 2019 ist fast genau so trocken wie der im Vorjahr^ Überall leiden Pflanzen unter dem Wassermangel – auch auf dem Friedhof am Reihdamm in Bad Zwischenahn. Die meisten Rasenflächen dort sind ziemlich braun. Besonders fällt das auf dem pflegefreien Urnengrabfeld in der nordwestlichen Ecke des Friedhofes auf, aber auch freie Rasenflächen zwischen den Gräbern des Friedhofes sind braun.

Klaus Wollermann arbeitet seit 29 Jahren auf dem Friedhof, er kennt die Bedingungen für die Pflanzen – genauso wie Bedeutung einer gesunden Natur für die Besucher des Friedhofs. „Diese Jahre sind schon besonders trocken“, sagt er. Trockenheit hat es zwar auch früher gegeben und auch dann wurde der Rasen braun. „Wenn es dann wieder regnet, wird es aber auch ganz schnell wieder grün.“ Zumindest an einigen Stellen ist das seit dem vergangenen Jahr anders. „Teilweise sind wirklich die Wurzeln der Gräser abgestorben“, sagt Wollermann.

Nachsäen hilft nichts

An diesen Stellen müsste neu eingesät werden. So lange es so trocken bleibt, ist das allerdings sinnlos. Das gilt auch für mehrere Gräber, in denen Verstorbene kürzlich in einer Erdbestattung, also in einem Sarg, beigesetzt wurden. Auch dafür gibt es eine pflegefreie Fläche. Außer einem in die Erde eingelassenen Stein sind diese Gräber nur mit Rasen bedeckt, der von den insgesamt drei Friedhofsmitarbeitern regelmäßig gemäht wird. „Aber hier jetzt Rasen zu säen, wäre nutzlos.“

Aber könnte man die Flächen nicht bewässern? Die Kirchengemeinde hat sich dagegen entschieden,sagt Pastor Tim Rathjen, der auch den Friedhofsausschuss der Kirchengemeinde leitet. „Unseren Mitarbeitern fehlt dazu einerseits die Zeit“, erläutert er. „Und andererseits haben wir nur Trinkwasser für die Bewässerung zur Verfügung. In einer Zeit in der überall aufgerufen wird, sparsam mit Wasser umzugehen, sollte nicht ausgerechnet die Kirche anfangen, so große Rasenflächen zu bewässern“, findet er.

Kein Gift

Das Hinterbliebene unglücklich sind, wenn sie die trockenen Flächen auf den Gräbern sehen, wissen Pastor und Friedhofsgärtner genau – eine schnelle Lösung haben sie aber nicht. „Der jetzt eingesetzte Sport- und Spielrasen verkraftet diese Trockenheit einfach nicht gut“, sagt Wollermann. Die Suche nach besser geeignetem Saatgut haben die Gärtner jedenfalls bereits aufgenommen – und hoffen gleichzeitig, dass die extrem trockenen Sommer kein Dauerzustand werden. Kurze Schauer wie am Montag helfen jedenfalls nicht.

Ein anderes Problem ist fast genau so schwer zu lösen: Viele Wege zwischen den Gräbern sind derzeit schlecht zu begehen, der Sand ist sehr fein und weich. „Die Wege zwischen den Grabstellen sollen klar abgegrenzt und frei von Unkraut sein“, sagt Pastor Rathjen. Auf Gift zur Unkrautvernichtung aber verzichtet die Kirche seit einiger Zeit. Seit dem vergangenen Jahr werden die Wege maschinell vom Unkraut befreit. „Leider lockert die Maschine auch den Boden sehr auf, um die Wurzeln mit zu erreichen“, erklärt Wollermann. „Normalerweise wird der Boden nach etwas Regen wieder fest“. Aber genau dieser Regen fehlt eben derzeit.

„Natürlich gab es schon die Anregung, die Wege zu pflastern“, sagt Rathjen. Das aber würde ein anderes Problem verschärfen. Die größten Sorgen macht der Kirchengemeinde nämlich gar nicht zu wenig, sondern zu viel Wasser. „Auch hier auf dem Friedhof gibt es Stellen, in denen der Grundwasserspiegel zu hoch ist“, sagt Rathjen. Dieses Wasser sorgt dafür, dass nach einer Erdbestattung die sogenannte Vererdung“, die natürlich Zersetzung des Leichnams nicht mehr funktioniert. Wegen dieses Problems sind auf dem Alten Friedhof bei der St.-Johannes-Kirche Erdbestattungen nicht mehr möglich. „ Und jede zusätzlich versiegelte Fläche würde das Problem auch hier verschärfen“, sagt Rathjen. Vorläufig bleibt Besuchern wie Friedhofsgärtnern also nur, auf ergiebigen Regen zu hoffen.