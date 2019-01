Bad Zwischenahn Das neue Jahr ist zwar schon nicht mehr ganz so neu, für die Saarbrücker Kabarettistin Jutta Lindner aber noch neu genug für eine Neujahrs-Show.

„Mit Rock am Stock ins neue Jahr – Oma Friedas kabarettistisches Neujahrs-Special“ heißt das Programm, mit dem Jutta Lindner am Sonntag, 27. Januar, um 15 Uhr im Spiegelsaal im Alten Kurhaus Bad Zwischenahn zu Gast ist.

Versprochen werden Jahresrückblick und Jahresvorschau, mit frechen Songs und vielem mehr. „Ein Programm für alle, die gern lachen, denn Lachen ist gesund, aber sich totlachen hält jung“, heißt es in der Ankündigung.

Ob humoreske Heiligabenderlebnisse oder groteske Vorsätze fürs neue Jahr, bemerkenswerte Ereignisse aus Gesellschaft, Politik, Promiwelt und Sport, plus einer Prognose, was im neuen Jahr wohl alles kommt. „Oma Frieda erzählt nicht, nein sie performed, und das in altbekannter Manier“, heißt es.

Karten für die Kabarett-Show gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Info, Auf dem Hohen Ufer 24. Sie kosten regulär zwölf Euro, für Gästekarteninhaber gibt es sie bereits für zehn Euro.