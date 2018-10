Bad Zwischenahn „Mozart war ein Rock ‘n Roller, Beethoven eher ein Pop-Musiker und Bach zeigte schon damals seine musikalische Verwandtschaft zum Jazz“, ist Felix Reuter überzeugt. Für ihn ist klassische Musik Erfüllung, Leidenschaft – und irgendwie auch Moderne. Am Freitag, 9. November, wird er ab 19.30 Uhr im Spiegelsaal des Alten Kurhauses, Auf dem Hohen Ufer 20 in Bad Zwischenahn, zeigen, wie Klassik neu erlebt werden kann.

Wobei der Show-Pianist, Entertainer und Komponist dabei mehr aufs Gehör als aufs Auge seiner Zuschauer setzen wird – und auch auf die Lachmuskeln. Schließlich möchte er bei seiner Show „Die verflixte Klassik“ in der Königsklasse seines Fachs – der Improvisation – brillieren und kehrt dafür sein musikkomödiantisches Können hervor.

So können sich die Besucher darauf freuen, wie die bekanntesten Konzerte der klassischen Musik mit allerlei Humor und Entertainment neu entstehen. Reuter verrät, wie er zum Klavierspielen kam. Wie er an der ernsten, großen klassischen Musik verzweifelte. Und wie er schließlich den Weg fand, jene Musik neu zu interpretieren.

Mit unverwechselbarer Mimik und seinem Klavierspiel präsentiert er so manches bisher unentdeckte Detail in damaligen wie auch modernen Kompositionen. Dabei verdeutlicht er nicht zuletzt, was Ravels Boléro und das Musical „Cats“ von A. L. Webber gemeinsam haben. Doch auch die Parallelen zwischen Beethovens „Elise“ und Gershwins berühmten Jazzstandard „Summertime“ werden beleuchtet, während der Zuschauer nebenbei erfährt, wie spektakuläre Musik im Handumdrehen selbst erlernt werden kann.

Felix Reuter wurde 1972 in Thüringen geboren, ist ein deutscher Pianist und Entertainer. Im Alter von sechs Jahren begann er mit Klavierunterricht und entdeckte seine Leidenschaft zur klassischen Musik. Mehrere Auszeichnungen, wie beispielsweise zum Talente-Treffen am Robert-Schumann-Konservatorium in Zwickau, konnte er in den darauffolgenden Jahren entgegen nehmen. 1988 begann er mit dem Studium an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar im Fach Klavier, welches er sechs Jahre später als Diplom-Musikpädagoge abschloss. Ferner erhielt er Ausbildungen in den Bereichen Jazzklavier, Komposition und Orgel. Der Kantorenabschluss erfolgte im Jahr 1990. Seitdem ist Felix Reuter als freiberuflicher Pianist tätig. Auch in TV-Produktionen war Reuter bereits mehrfach zu sehen. Neben der Mitwirkung an Theaterhäusern und in verschiedenen Orchestern begann die Entwicklung eigener Projekte. So entstand die Idee, klassische Musik auf unkonventionelle Art und Weise zu präsentieren. Seit 2007 tourt Felix Reuter nun mit seinem musikalischen Programm durch Deutschland.

Die Tickets für das Konzert kosten 28,60 Euro. Kurkarteninhaber zahlen 24 Euro Eintritt.