Bad Zwischenahn Rund 50 Interessierte folgten in dieser Woche der Einladung des Vereins Bad Zwischenahner Woche zum zweiten Informationsabend zum großen Festumzug im Haus Brandstätter.

Organisatorin Katharina Fischer und das Umzugsteam bestehend aus Enriko Schröder und Gabriele Schendel freuten sich über die große Resonanz. Da es nach dem Umzug 2018 Unzufriedenheit mit dem Streckenverlauf, Sicherheit und Teilnehmerzahl gab, hatte der Verein schon im Herbst auf einer ersten Veranstaltung Verbesserungsvorschläge diskutiert. „Wir möchten den Streckenverlauf diesmal umdrehen“, gab Fischer bekannt. Der Festumzug soll am Sonntag, 18. August 2019, Am Hogen Hagen starten, die Fahrzeuge könnten sich beim Parkplatz Oldenburger Straße (am Wasserwerk) sammeln. Weitere Flächen zur Aufstellung der Fahrzeuge und Fußgruppen gibt es in den Seitenstraßen. Dieses Ergebnis hatten Verein, Gemeinde und Polizei gemeinsam erarbeitet. Der neue Verlauf ermögliche einen gemeinsamen Abschluss aller Teilnehmer auf dem Bruns-Gelände und eine höhere Beteiligung bei der anschließenden Siegerehrung.

Erleichtert wird die Anmeldung: Diese ist jetzt online und telefonisch möglich, muss aber bis spätestens 18. Juli vorliegen. Die Frist wurde verkürzt, damit die Beiträge vorab geordnet und Wagen-Nummern festgelegt werden können. Für die Anmeldung ist eine kurze Beschreibung des Mottos, und Informationen zur Art des Beitrags (etwa Fahrzeuggröße und Anzahl der Beitragsteilnehmer) erforderlich. Darüber hinaus müssen Ordner benannt werden. Dies betonte auch Ralf Becker von der Polizei Bad Zwischenahn.

Die Siegerehrung soll auf der Bühne am Marktplatz stattfinden und von Sabine Krüger moderiert werden. Die Jury soll mit Experten von anderen Festumzügen aus den Nachbargemeinden besetzt werden. Die Bewertungskriterien Originalität, Aufwand und Aktivität bleiben gleich.

Von den Teilnehmern der Diskussionsrunde wurde ein Shuttleservice für die Umzugsteilnehmer vom Bruns-Gelände angeregt. Abschließend wies Katharina Fischer auf eine Ideensammlung zum Motto „100 Jahre Bad“ hin, die auf der Homepage zu finden ist. Die Organisatoren hoffen auf eine rege Beteiligung zum Jubiläumsumzug. Wie sich die Neuerungen auswirken, soll im kommenden Jahr besprochen werden.