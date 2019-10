Bokel Der Männergesangverein „Frohsinn“ Bokel veranstaltet seinen mittlerweile 16. bunten Abend im Gesellschaftshaus Martens in Bokel. Ein unterhaltsamer Reigen aus Gesang, Tanz und Sketchen wird geboten.

Samstag, 19. Oktober, ab 19 Uhr und Sonntag, 20. Oktober, ab 12 Uhr wird mit einem rustikalen Essen begonnen. Danach beginnen jeweils die Aufführungen. Der erste Vorsitzende des MGV, Dieter Buschmann, führt durch das Programm mit Auftritten des Chors und des Schnulzensextetts. Mit dabei auch: die Feierabendmusikanten, Mitglieder der Lachenden Bütt, die Drei Moorladies und die MGV Männertanzriege.

Karten sind erhältlich bei Marlene und Dieter Buschmann in Bokel, Gerkentorsweg 2 (Telefon 0 44 02/6 98 46). Vorbestellte Tickets müssen zeitnah abgeholt und bezahlt werden. Eine Kartenrückgabe ist nicht möglich. Der Eintritt kostet wie im Vorjahr sechs Euro. Der Preis für das Essen am Samstag und am Sonntag beträgt jeweils 17 Euro, für Kaffee und Kuchen für die Vorstellung am Sonntag sind 6,50 Euro fällig.