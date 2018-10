Bokel Seine erste Kriminalgeschichte hat Eckard Klages mit Rezepten für Süßes garniert – für „Friesisches Zuckerbrot“ und für „Freud und Leid-Kuchen“. Das war der Deal, als der ostfriesische Leda-Verlag 2010 eine Ausschreibung für Kriminalgeschichten startete. Der Bokeler schickte seine Story über ein Krematorium, in dem Leichen verbrannt wurden, die zuvor in einer Praxis illegal ihrer Organe entledigt worden waren, versuchsweise ein: Er hatte sie in den Sommerferien geschrieben. Und sie wurde genommen: „Alles Asche“ erschien in der Sammlung „Ostfriesisches Mordkompott – eben mit „süßem Nachschlag“ in Form zahlreicher Rezepte. „Das war ein tolles Gefühl“ erinnert sich der Bokeler. Seitdem hat er drei weitere Krimi-Kurzgeschichten veröffentlicht. Und Nummer 5 wird 2019 erscheinen.

Erst Theaterstück

Zum Schreiben kam Klages eigentlich über eine ganze andere Schiene – über die Schule. Der Bokeler war bis 2016 Lehrer an der heutigen Oberschule Wiefelstede und hatte dort mehr als 30 Jahre die Theater-AG geleitet. „ Es war immer schwierig, die richtigen Stücke für die Zehntklässler zu finden“, erinnert er sich. Deshalb schrieb er für die Abschlussfeier 1996 selbst ein Stück: „I like school, it is wonderful“ hieß es – und wurde später auch veröffentlicht. „Das Stück ist damals sehr oft aufgeführt worden, selbst im Ausland“, sagt Klages. Vier weitere Theaterstücke von ihm sind seitdem ebenfalls veröffentlicht – „und zumindest zwei sind sehr gut gelaufen“, freut sich der Autor, dessen Liebe zum Krimi erst während des Studiums in Göttingen erwachte. „Da habe ich die Reihe ,rororo Thriller’ zur Entspannung verschlungen, manchmal eine Geschichte am Tag“, berichtet Klages, der überhaupt schon immer – seit seiner Kindheit – ein Vielleser war. Mit 14 hatte er daheim in Meinbrexen im Weserbergland bereits nahezu den kompletten Bestand der Gemeindebücherei „von A bis Z“ abgearbeitet.

„Teilweise tödlich“

2018 kam im ostfriesischen Fehnland-Verlag seine Geschichte „Erpels Reich“ in der Reihe „teilweise tödlich“ heraus, die wieder in der Region angesiedelt ist und das Zwischenahner Meer einbezieht. Oldenburg, das Ammerland, selbst Bokel ist Schauplatz einer seiner Krimigeschichten. Klages gehört der „AutorenGruppe Tödlich“ (AGT) an, die ihre Heimat seit 2017 im Fehnland-Verlag hat und diese Serie mit Kurzgeschichten künftig jährlich herausgeben will. Im kommenden Jahr soll nun die Kurzgeschichte „Luderplatz“ herauskommen. „Und wer denn weiß, was ein Luderplatz ist, der kann seiner Fantasie schon mal freien Lauf lassen“, lacht Klages: Auf solchen Plätzen legen Jäger unter anderem die Innereien erlegter Tiere, die nicht verwertet werden, für andere Tiere aus. Klingt gruselig und ist es wohl auch. Obwohl der Autor in seinen Mini-Krimis gern auch den Humor durchblitzen lässt.

Nie gelangweilt

Der Autor spielt – seit er nicht mehr im Schuldienst tätig ist – auch Golf in Rostrup. Und hat natürlich auch schon eine Geschichte über Golf geschrieben. „Wo ich die unterbringe, das weiß ich aber noch nicht“, sagt der Mann, der sich sein ganzes Leben lang noch nicht einmal gelangweilt hat – und auch jetzt nicht damit anfangen will. Er macht Musik bei den Bokeler Feierabendmusikanten, ist Mitglied im Schnulzensextett Wiefelstede und singt beim MGV „Frohsinn“ Bokel. Im Vorstand des Vereins Heimatmuseum Wiefelstede engagiert sich der Bokeler ebenfalls. Und arbeitet derzeit auch schon wieder an einem Theaterstück.

Da geht’s dann um die Lust des Lebens im Alter.

Mehr Infos über den Autor und seine Publikationen gibt es unter www.eckardklages.de