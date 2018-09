Borbeck Das Gefühl, endlich wieder zu Hause zu sein? „Eine Wohltat.“ – Alphonso Williams (56) sitzt in seinem Haus in Borbeck am Küchentisch, sichtlich entspannt. Zwei Wochen lang war der DSDS-Sieger von 2017 beim TV-Format „Promi Big Brother“ mit elf anderen Bewohnern dabei, 13 Tage davon auf der sogenannten Baustelle. Seit etwas mehr als einer Woche hat er endlich wieder Platz, Ruhe und ganz wichtig: seine Familie.

Aufgeteilt war das „Big Brother-Haus“ in eine luxuriöse Villa und eine kleine, karge Baustelle. Die härteste Erfahrung für Alphonso war im wahrsten Sinne des Wortes die dünne Isomatte. Das habe ihn ganz schön an die Grenzen gebracht, meint der Sänger. Besonders seine Schulter schmerzte jeden Morgen, da er vor Jahren einen Motorradunfall hatte. „Es war sehr, sehr anstrengend, sich jeden Tag zu motivieren“, sagt der 56-Jährige.

Was der Zuschauer nicht sah: Die Bewohner waren sehr lange wach. Geweckt wurden sie um 8 Uhr morgens von der Stimme des „Big Brother“. Bis alle O-Töne aufgezeichnet waren, konnte es auch 2 Uhr nachts werden. Wer zwischendurch schlief, wurde von „Big Brother“ geweckt.

Bei der Show landete Alphonso auf Platz drei, den Sieg holte Silvia Wollny und damit 100 000 Euro. Mit diesem Geld hätte Alphonso gerne ein neues behindertengerechtes Auto für seine Schwiegermutter gekauft. Sie hatte einen Schlaganfall und könnte so besser Ausflüge machen. Er sei nicht traurig, dass er nicht gewonnen hat, meint Alphonso. „Ich wollte nur nicht der erste sein, der geht“, fügt er hinzu.

Etwas, was er nun besonders schätzt: „Meine Toilette“, sagt er und lacht schallend sein unverkennbares Alphonso-Lachen. Das Dixiklo auf der Baustelle war eben nichts für Menschen mit über zwei Meter Körpergröße. In dem kargen Raum gab es so gut wie nichts. „Ich dachte, ich ziehe gleich in die Villa“, erinnert sich der Entertainer an den Start. Statt Becher oder Besteck nahm er daher Badehose, Hemd, Schlafsack und andere Gegenstände mit. Am Ende musste er mit einer Kokosnuss als Becher oder einem Blech als Messer auskommen.

Mit einem Teil der Bewohner war Alphonso 24/7 auf der kleinen Baustelle zusammen. Der Rest durfte sich in der Villa vergnügen. Auch das war nicht einfach. Situationen oder Konflikte, denen man sonst gerne aus dem Weg gegangen wäre, musste man aushalten.

Bei der Show wird Tag und Nacht aufgezeichnet. Manche Situationen seien auch in der Ausstrahlung anders rübergekommen, als sie wirklich waren. Der Konflikt mit der jungen Chethrin Schulze beispielsweise, die im Haus ihren schlechten Ruf loswerden wollte. Als Schlampe beleidigt habe er sie nie, betont Alphonso. „Ich sagte zu ihr: Du, pass auf. Du willst das Image loswerden, aber du präsentierst dich genau so, wie du eigentlich nicht sein willst.“ Bei der Show hat Alphonso auch Freundschaften geschlossen, wie mit Bewohner Johannes Haller. Der wird dabei sein, wenn Alphonso bald das Musikvideo zu seinem neuen Song „Girl du bist die eine“ dreht.

Gesungen hat er im Haus eher selten. Dazu fehlte ihm auch einfach der Elan, sagt der 56-Jährige. Durch die Umstände und die ständigen Spannungen wurde das Singen zur Nebensache. Eins konnte er aber nicht lassen: „Ich habe jeden morgen ,Don’t worry, be happy’ gesungen und dabei aufgeräumt“, sagt er und lacht. Für ihn war es wichtig, im Haus gute Laune zu verbreiten und die Bewohner aufzuheitern.

Bei einem solchen Format würde er nicht wieder mitmachen, sagt der Borbecker ganz klar. Was ihn aber reizen würde, wäre eine Teilnahme bei „Let’s Dance“. Denn der über zwei Meter große Borbecker ist ein leidenschaftlicher Tänzer. Sich selbst treu bleiben, das hat er geschafft.