Conneforde Die Tage werden wieder kürzer. Die Sommersonnenwende steht in diesen Tagen an. Und in Conneforde ist das ein echtes Ereignis. Die „Sünnwendfier“ steigt am kommenden Sonntag, 23. Juni, gegen 21.30 Uhr, wenn es beginnt, dunkel zu werden. Die Feier lockt jedes Jahr Besucher aus der ganzen Region auf den „Heinenbarg“.

Bevor das Brauchtum allerdings auf dem Hügel beginnt, steht zunächst ein Platzkonzert auf dem Hof Möllenberg an. Das beginnt um 20.30 Uhr. Der Spielmanns- und Fanfarenzug Hahn-Nethen wird auf dem Hof zu hören sein.

Anschließend geht es auf den „Heinenbarg“. Nach der Ankunft werden die Besucher von Wilfried Reins mit der Trompete erwartet. „Il Silenzio“ wird es geben, ehe Andreas Säfken, „Baas“ des Heimatvereins Conneforde, die Gäste der Sonnenwendfeier, begrüßen wird. Die Spohler Feuerwehr wird das Feuer entfachen und Tamke Gerdes ein Gedicht vortragen, wenn dann der „Sünnros-Danz“ vorgeführt wird.

Andreas Säfken und Wilfried Reins werden per Rede beziehungsweise auf der Trompete das Heimatgedenken zelebrieren. Ein Höhepunkt neben dem Feuerrad ist in jedem Jahr die Feuerrede. Natürlich auf Plattdeutsch. War es im vergangenen Jahr der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister Karl-Heinz Funke aus Varel, wird am nächsten Sonntag Frauke Rosendahl die Ehre zuteil, die Feuerrede zu halten. Sie ist Plattdeutsch-Beauftragte der Stadt Westerstede und erste Vorsitzende des Heimatvereins Ocholt-Howiek. Nach dem Totengedenken wird gemeinsam die Nationalhymne gesungen, begleitet von der Trompete. Nach dem Schlusswort von „Baas“ Andreas Säfken wird die „Sünnrad-Trompete“ gespielt.