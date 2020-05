Dänikhorster Moor: Leiche entdeckt – Ist es der vermisste Rentner aus Bad Zwischenahn?

Dänikhorster Moor Am Mittwochabend haben Passanten gegen 18.35 Uhr im Dänikhorster Moor (Landkreis Ammerland) einen männlichen Leichnam entdeckt. Die tote Person lag in einem Wasserzug, teilte die Polizei am Donnerstagvormittag mit. Durch Kräfte der Polizei und der Feuerwehr wurde der Leichnam geborgen.

„Vorbehaltlich polizeilicher Ermittlungen könnte es sich um den seit dem 19. April 2020 vermissten Gerd Arntken handeln“, heißt es in einer Mitteilung. Der 78-jährige Rentner aus Bad Zwischenahn war einen Tag vorher mit dem Fahrrad in Augustfehn aufgebrochen und wurde danach nicht mehr gesehen.

Rentner Aus Bad Zwischenahn Verschwunden Im Moor verliert sich seine Spur

Angaben zur Todesursache können zurzeit nicht gemacht werden. Zur abschließenden Ermittlung der Identität und der Todesursache wird eine Obduktion durchgeführt.

