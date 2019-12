Dangast Für Schauspielerin Sarah Kruse aus Westerstede hat der Sommer schon begonnen: Sie spielt eine der Hauptrollen beim Freilichttheater in Dangast. In der Inszenierung „Vom Fischer und seiner Frau“ wird Sarah Kruse „Wilhelmine“, eine junge Fischersfrau, darstellen. Die Premiere ist am 14. August.

Sarah Kruse sammelte ihre ersten Erfahrungen bei der Freilichttheatergemeinschaft Westerstede auf einer Bühne unter freiem Himmel. Seit 2013 schlüpfte sie regelmäßig bei den Sommerproduktionen in ganz unterschiedliche Rollen. 2020 wird sie das erste Mal beim großen Freilichttheater vor dem Naturdeich in Dangast spielen.

Dabei muss sie sich in eine besondere Rolle hineinversetzen. „Wilhelmine“ hat noch nicht viel von der Welt gesehen. Dennoch hat sie eine klare Vorstellung davon, wie ihr zukünftiges Leben aussehen soll. Ein mysteriöser Fang ihres Mannes hält für den gesellschaftlichen Aufstieg der jungen Fischersfrau ungeahnte Möglichkeiten bereit. Im Kielwasser ihrer maßlosen Wünsche arbeitet sie sich bis zur Hofdame empor.

Für Sarah Kruse ist das Freilichttheater Dangast eine neue Herausforderung. „An der Dangaster Seebühne muss man sich auf die äußeren Bedingungen wie Wind, Wetter und die Natur einlassen“, sagt sie. Unter diesen Bedingungen müsse jede Rolle und jede Charaktereigenschaft der dargestellten Person auch über weite Distanzen glaubhaft beim Zuschauer ankommen: „Ich freue mich schon sehr auf den nächsten Sommer und unser tolles, humorvolles und kurzweiliges Stück.“ Karten für die 13 Vorstellungen gibt es in allen NWZ-Geschäftsstellen unter Tel. 0421/ 363636 sowie im Internet unter www.freilichttheater-dangast.de.