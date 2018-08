Delfshausen Die Mitglieder der Speelkoppel Delfshausen sind wieder fleißig: Derzeit proben die Schauspieler an einem neuen Stück. Am Freitag, 2. November, ist Premiere. Im Stück „Hurra, wi kaamt in’t Fernsehen“ wird Delfshausen Drehort der neuen Fernsehshow „Rollentausch extrem“. Zwar gibt es diese Sendung in der aktuellen TV-Landschaft nicht wirklich, dennoch ist sie zentraler Bestandteil des neuen plattdeutschen Theaterstückes der Speelkoppel Delfshausen.

Termine und Preise Premiere ist am Freitag, 2. November. Es folgen Aufführungen am 4., 6., 9., 11., 15., 16., 20., 22., und 23. November, immer um 20 Uhr. Die Vorstellungen am 6., 16., und 20. November beinhalten ab 18 Uhr ein Schnitzelbuffet. Am 18. und am 25. finden die Vorstellungen um jeweils 14.30 Uhr statt. Ab 13 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Der Kartenpreis beträgt sieben Euro. An den Schnitzeltagen inklusive Essen 20 Euro. Die Karten für die Nachmittagsveranstaltungen kosten 13 Euro – mit Kaffee und Kuchen. Karten können im Dorfkrug Delfshausen unter Telefon 0 44 02/77 27 vorbestellt werden.

Schon die Kurzbeschreibung des Stückes lässt vermuten, dass die Schauspieler auch in diesem Jahr ihrem eigenen Anspruch gerecht werden. Fred Papendiek (Klaus Decker) ist, wie seine Freunde Harry (Fred von Häfen) und Paul (Steffen Dirksen), ein arbeitsscheuer Sozialschmarotzer, der mit abenteuerlichen Geschichten die Sozialamtsmitarbeiterin Isolde Wischmann (Ingeburg Decker) überzeugen will, ihm nicht auch das letzte bisschen „Stütze“ zu streichen. Die daraus resultierende Geldknappheit führt immer wieder zu Diskussionen mit den Ehefrauen Elfie (Meike Rohloff), Britta (Bianca Dust) und Franziska (Anja Bargmann). Da kommt die Gage aus der neuen Fernsehsendung mit Isabell la Glock (Marina Helmers) und dem Notar Dr. Birkenglück (Frank Kreutz) natürlich sehr gelegen. Einziger Haken an der Sache: Die Männer müssen ihre Rolle im Haushalt mit den Frauen tauschen. Die Männer in Frauenklamotten, die Frauen übernehmen die Aufgaben und Eigenarten ihrer Männer. Das klingt bereits danach, dass so leicht kein Auge im Publikum trocken bleibt.

Mit Marina Helmers aus Rastede und Frank Kreutz aus Jaderberg haben sogar zwei Theaterneulinge den Sprung auf die Bühne geschafft und fiebern zusammen mit dem bewährten Team den Vorstellungen im November entgegen.