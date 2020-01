„Mit der Freydis von Japan durch die Nordwestpassage“ lautet der Titel eines Vortrags, zu der Kultur-Genuss, die Vortragsvereinigung Westerstede, für Samstag, 14. Februar, um 20 Uhr in den Güterschuppen, Am Bahnhof 1, einlädt. Seit vielen Jahren sind Heide und Erich Wilts auf allen Weltmeeren unterwegs, wobei den extremen Regionen der Erde ihre besondere Leidenschaft gilt. Das letzte große Abenteuer und eine gigantische Herausforderung war die Bezwingung der Nordwestpassage. Mit atemberaubenden Bildern nehmen die beiden Segler die Besucher des Vortrags mit auf eine ungewöhnliche Reise. Die Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung „Lesezeichen“, Peterstraße 17, und in der Touristik Westerstede, Am Markt 2, und unter

