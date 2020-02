Dringenburg „Leevst du noch oder büst al doot“ heißt die plattdeutsche Komödie, die die Truppe aus dem Norden der Gemeinde Wiefelstede auf die Bühnenbretter der alten Schule in Dringenburg legen will. „Wir sind mit unseren Proben noch ganz am Anfang“, sagt Regisseurin Petra Meyer. Noch stehen die zwölf Männer und Frauen der Schauspieltruppe mit dem Textbuch auf der Bühne. Theatermäßig geschminkt ist auch noch niemand.

die Termine Die Aufführungen: Freitag, 13. März, 20 Uhr; Samstag, 14. März, 20 Uhr; Dienstag, 17. März, 20 Uhr; Freitag, 20. März, 20 Uhr; Samstag, 21. März, 20 Uhr; Sonntag, 22. März, 16 Uhr; Mittwoch, 25. März, 20 Uhr; Freitag, 27. März, 20 Uhr; Samstag, 28. März, 20 Uhr; Montag, 30. März, 20 Uhr; Freitag, 3. April, 20 Uhr; Dienstag, 7. April, 20 Uhr; Do., 9. April, 20 Uhr.

Die Kulissen indes stehen schon. Ein Wiefelsteder Möbelhaus hat sie den Darstellern zur Verfügung gestellt. Am Wohnzimmertisch baumelt noch das Preisschild. Auch fehlen in der Kulisse noch Details, wie Tapeten an den Wänden. „Die grobe Richtung wie das Stück laufen soll, passt schon“, berichtet Petra Meyer. Seit Mitte Januar laufen die Übungsabende in dem betagten Bau. Wo, wer, wann stehen, sitzen oder liegen soll, funktioniere. Auch einige Textpassagen säßen bei einigen bereits. „Ich hoffe, wir können die Textbücher bald beiseite legen“, sagt die Spielleiterin.

Rund zwei Stunden wird geprobt. „Wenn es nicht läuft, auch länger“, sagt Meyer. 26 Übungseinheiten werde man wohl benötigen, damit bei der Premiere alles glatt geht. Dass die auf einem Freitag, den 13. liegt, macht Regisseurin und Schauspielern nichts aus. „Hauptsache, bei der Generalprobe klappt nicht allles.“ Denn: Eine holprige Generalprobe verspricht in Schauspielerkreisen eine gelungene Premiere.

„Applaus ist das schönste“

„Der Applaus nach einer Vorstellung ist das schönste“, sagt Mitspieler Jörn Schröder. Auch deshalb nehme man die Proben und das Auswendiglernen auf sich. „Und wir wollen das Plattdeutsche erhalten“, ergänzt „Speelköppel“-Mitglied Helga Bruns. Die Schauspielerei sei eben Hobby.

Und das plattdeutsche Freizeitvergnügen ist in diesem Jahr ein Dreiakter über rund 100 Minuten Spielzeit. Kurz zur Handlung: Anna und Alexander Humbold sind glücklich verheiratet. Anna möchte ein Wochenende mit einer alten Freundin verbringen, ihr Ehemann mit Kumpels angeln gehen. Da streckt Alexander die berüchtigte Männergrippe nieder. Ein Arzt und selbst der Bestatter tauchen im Wohnzimmer auf. Die Kumpels stehen am Sofa bei. • Karten für die Abende (siehe Kasten) müssen bei Heiko Seggelow unter Telefon 0 44 58/2 20 reserviert werden.