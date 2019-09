Edewecht Mit seinen fast 50 Veranstaltungen in kaum zwei Monaten ist das Musikfest Bremen ein Raum greifender Prozess. In ihm liefert die Bremer Glocke Berühmtheiten die Kulisse; der weniger berühmte Rest der Akteure besucht die niedersächsische Provinz.

Das österreichische „Calamus Consort“, ein auf Blasinstrumente des Barocks, der Klassik und Romantik spezialisiertes Ensemble, hatte im Foyer des Edewechter Gymnasiums anzutreten, einer von steriler Atmosphäre und ungünstiger Akustik geprägten Spielstätte. Dass sich die Musiker dennoch zu einer grandiosen Leistung aufschwangen, verdient ein Sonderlob.

Bis zu elf Bläser

In Edewecht agierte die Formation in wechselnden Besetzungen mit bis zu elf Bläsern an je zwei Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotten, Hörnern und einer Trompete. Vor der Pause präsentierte man mit sechs, sieben Bläsern eher Kleinteiliges von Johann Christian Bach, dem „Engländer“ unter den Bach-Söhnen, von Mozart und von Donizetti. Eingesetzt wurden hierfür historische „Nur-Ton“-Instrumente ohne Klappe und Ventil, bei denen Erzeugung und Regulierung des Tons allein über den Luftstrom erfolgen.

Die damit verbundenen enormen Anforderungen meisterten die Musiker scheinbar mühelos und mit Aplomb, auch wenn das Klangergebnis unseren heutigen, verwöhnten Ohren zumeist karg erscheinen mochte. Hier punktete das „Consort“ mit erhellender Moderation zu der Geschichte und den Geheimnissen des Instrumentenbaus. Sogar die Pause opferten die Musiker, um mit Besuchern über die Instrumente zu fachsimpeln.

Was danach folgte, klang wie aus einer anderen Welt. Dabei hatte das Ensemble „nur“ die historischen Instrumente gegen moderne getauscht, höher gestimmt, lauter und flexibler. Mit einem Mal erblühten Farben in bis dahin ungeahnter Facettierung, fächerten Stimmen sich geschwind und luzide auf, wanderten Motive nahtlos von einem zum anderen, wechselte Dynamik in staunenswerter Geschmeidigkeit, berauschte in den besten Momenten ein schwelgerisch delikater Wohlklang das faszinierte Auditorium.

Duftig und weich

Zwei recht breit angelegte Stücke standen auf dem Programm: erst Gounods „Petite Symphonie B-Dur“, erfüllt von französischer Elegance, duftig und weich, mit aparten impressionistischen Tupfern, dann Joseph Joachim Raffs „Sinfonietta F-Dur“, eine begeisternde Wiederentdeckung aus dem Œuvre des heute fast vergessenen Komponisten, der zu seiner Zeit neben Liszt und Wagner als einer gefragtesten galt.

Eine frühlingsfreundliche Grundstimmung durchweht die Sinfonietta, lyrische und tänzerische Passagen begegnen wohldosierter Melancholie, und immer wieder strahlen die beiden Flöten, die Raff dem klassischen Bläseroktett hinzugefügt hat, sternengleich über dem pastoral naturhaften Grund. Hier demonstriert das „Consort“ aufs Eindrücklichste, wozu ein über 15 Jahre gewachsenes Gerüst einander vertrauter Musiker gut ist: für ein symbiotisch gemeinsames Atmen, einen einzigen kollektiven Puls, das einzige nämliche Interpreten-Herz.

So formen sich Klänge zehnfach nach ein- und derselben Vision, gerät die Phrasierung wie aus einem Guss und jeder Ansatz so bezaubernd butterweich, dass man sich kaum satthören kann. Zum Schluss als Zugabe ein Beethoven-Quickie, danach Endlos-Applaus im Stehen.