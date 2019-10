Edewecht Eine echte norddeutsche Deern und ein gebürtiger Argentinier treffen aufeinander, und zwar in Edewecht. Die Pianistin und Kabarettistin Christine Schütze und Schauspieler Sky du Mont sind am 29. November zu Gast in der Aula des Gymnasiums. Angestimmt mit klassischer Weihnachtsmusik und Chansons liest der 72-Jährige aus weihnachtlicher Weltliteratur vor.

Bekannt aus „Derrick“

Viel Charme, Tiefgang und – dank seiner humorvollen Begleiterin – eine extra Portion Augenzwinkern wird das Duo auf die Bühne bringen, verspricht die Ankündigung. Ob Herzensbrecher, blasierter Schönling oder Schurke: Mit Klischees kennt sich der Schauspieler Sky du Mont bestens aus. Viele Schubladen standen schon offen für den 1,96 Meter großen Mann mit dem silbergrauen Haar und der markanten Stimme, doch in keiner konnte er es sich richtig bequem machen.

Gentleman und Pianistin

Erste Rollen bekam er als Komparse, Leiche, später dann als Schurke. Bekannt wurde er durch 21 Auftritte in der Krimiserie „Derrick“. Nach der Serie zog es ihn auf die Kinoleinwand und er drehte größere Filme.

Heute ist Sky du Mont 72 Jahre alt und könnte es eigentlich ein wenig ruhiger angehen lassen. Stattdessen stürzt er sich in neue Projekte – unter anderem in einen Leseabend zur Weihnachtszeit.

Unterstützung bekommt er am Freitag, 29. November, von Christine Schütze, einer echten Deern aus Hamburg. Die erfolgreiche Konzertpianistin und Kabarettistin liebe es, ihr Publikum auf musikalische Reisen mitzunehmen, gern auch mit ihren Chansons, so heißt es weiter. Mit humorvollen Beiträgen verbindet sie Klassik und Komik.

Mit Humor und Klassik

Gemeinsam werden die beiden in der weihnachtlich geschmückten Aula des Gymnasiums auftreten. Wenn der Schauspieler dann das dicke Buch der Weihnachtsweltliteratur aufschlägt, mit seiner charismatischen Stimme zu lesen beginnt und Christine Schütze dazu die Pianotasten anschlägt, dann stehe fest – das Weihnachten an diesem Abend nicht nur besinnlich, sondern auch fröhlich gefeiert werden kann. Wer Verfechter der britischen Humors ist, käme bei dieser Veranstaltung auf seine Kosten. Denn Sky du Mont habe einen Faible dafür und würde dieses auch die Zuschauer spüren lassen.

Vorverkauf begonnen

Das Kulturbüro weist an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass der Einlass in die Aula aus organisatorischen Gründen erst ab 19 Uhr erfolgen kann. Eintrittskarten für die Lesung sind zum Preis von 28,50 Euro € bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich:

• Buchhandlung Haase an der Hauptstraße 73

• Bücherkiste in Friedrichsfehn an der Friedrichsfehner Straße 16

• Rathaus an der Rathausstraße 7

Nähere Auskünfte zur Veranstaltung gibt es bei Kerstin Borm im Kulturbüro in Edewecht unterTelefon 04405/ 916180.