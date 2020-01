Edewecht Bunt, spannend und abwechslungsreich – so präsentieren sich die Edewechter Kulturveranstaltungen, die die Gemeinde für das Jahr 2020 organisiert. „Das Programmheft bietet nicht nur einen Überblick, sondern weckt hoffentlich auch wieder Interesse für die eine oder andere Veranstaltung“, sagt Kerstin Borm vom Edewechter Kulturbüro.

Dabei haben es sich die Organisatoren zur Aufgabe gemacht, mit einem vielseitigen Kulturangebot ein möglichst breitgefächertes Besucherspektrum anzusprechen. Der Genuss, das Erleben, die Begegnung und die sozialen Kontakte sollen hierbei wesentliche Aspekte sein und den Besuch der Veranstaltungen zu einem besonderen Erlebnis werden lassen.

• Gala-Konzerte

Den Auftakt machen die Neujahrs-Gala-Konzerte mit dem Niedersachsen Sound Orchester am Freitag und Samstag, 17. und 18. Januar, um 19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Edewecht. Allerdings, so teilt die Gemeinde mit, sind die Konzerte bereits restlos ausverkauft.

• Comedy-Show

Weiter geht es im Februar mit dem Komiker Hans-Hermann Thielke. Am Samstag, 22. Februar, ist er ab 20 Uhr im Autohaus Hilgen, Friedrichsfehner Straße 6, mit seinem Soloprogramm „Immer“ zu sehen.

„Muss ich für meine Plastiktütensammlung zu Hause ein Zwischenlager errichten, um die Weltmeere zu entlasten? Was mache ich mit meinen alten Thermohosen, wenn es – dem Klimawandel geschuldet – immer wärmer wird?“, fragt sich Thielke. Im Zeitalter der Globalisierung schaut er den Menschen vor, hinter und auf den Kopf. Eintritt: 18,50 Euro. Karten sind ab dem 15. Januar erhältlich.

• Krimi-Frühstück

Am Sonntag, 22. März, wird dann im Bistro Brasserie an der Hauptstraße 60 von 11 bis 13 Uhr ein Krimi-Frühstück mit Tatjana Kruse organisiert. Die Schriftstellerin liest aus ihrem Buch „Manche mögen’s tot: Die K&K-Schwestern ermitteln“ vor.

Dabei geht es um zwei starke Schwestern, eine unauffindbare Leiche und einen liebeskranken Kommissar. Karten für die Veranstaltung kosten 20 Euro, inklusive Frühstück. Der Vorverkauf beginnt am 15. Januar.

• Marktpartie

Die Edewechter Marktpartie – das große Frühlingsfest – findet vom 15. bis 17. Mai statt. Gestartet wird am Freitagabend mit dem „Firmen-Freitag“, bei dem Betriebe und Unternehmen mit ihren Mitarbeitern einen geselligen Abend auf dem Marktplatz verbringen können. Der Samstag steht unter dem Motto „Marktparty“.

Am Sonntag wird es ab 11 Uhr ein hochkarätiges Programm geben. Ein großer Kunst- und Kunsthandwerkermarkt mit vielen besonderen Attraktionen sowie eine Flohmarktmeile laden die Besucher der Marktpartie von 11 bis 18 Uhr zum Bummeln und Verweilen ein.

• Marktsommer

Unter freiem Himmel und Live wird vom 12. Juni bis zum 19. Juli der Edewechter Marktsommer organisiert. Eintrittskarten für die Konzerte und Partys sind ab dem 1. März erhältlich. Auf dem Marktplatz treten in dieser Zeit zum Beispiel „Yared Dibaba und die Schlickrutscher mit Plattdeutschen Shanties oder der deutsche „Soulman“ Stefan Gwildis mit seinem Quartett auf.

• Klassik-Konzert

Klassik im Alten Bullenstall gibt es vom 28. bis 30. August. „Lassen Sie sich einladen zu einer klangvollen Reise ins toskanische Florenz und erleben Sie das musikalische Flair der südländischen Metropole“, heißt es dazu. Es treten auf: Martyna Cymerman (Sopran, Staatstheater Oldenburg), Kammersänger Paul Brady (Staatstheater Oldenburg) und am Flügel Carlos Vazquez (Staatstheater Hannover). Durch den Abend führt Ivo Berkenbusch mit einer charmant-amüsanten Moderation aus Anekdoten, Stilblüten und Kuriosem rund um die populären südländischen Klänge.

Am Freitag und Samstag beginnt das Konzert um 20 Uhr, am Sonntag bereits um 18 Uhr. Veranstaltungsort ist der Hof zu Jeddeloh im „Alten Bullenstall“, Wischenstraße 9. Eintrittskarten kosten 24,50 Euro und sind ab dem 11. März erhältlich.

• Streetfood im Herbst

Um Streetfood dreht sich in Edewecht alles vom 18. bis 20. September. Zum ersten Mal kommt das originale „Streetfood Drink & Music Festival“ nach Edewecht. Auf dem Marktplatz stehen dann Stände mit kreativen Essens- und Getränkeangeboten.

Eine Bühne mit Livemusik am Freitag und Samstag sorgt für die richtige Stimmung, und für die kleinen Besucher wird eine Hüpfburg sowie ein Kinderland mit Attraktionen aufgebaut, der Sonntag wird als Familientag weitere Aktion für Kinder und ihre Begleiter bereithalten. Das Food-Festival findet am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr statt.

• Weihnachtsmarkt

Und dann neigt sich das Jahr schon fast wieder dem Ende zu. Anfang Dezember wird der Edewechter Weihnachtsmarkt „Lichterglanz und Weihnachtszauber“ organisiert. Traditionell wird der Markt am Samstag, 5. Dezember, um 15 Uhr mit dem Anschnitt eines 1,50 Meter langen Christstollens durch die Bürgermeisterin Petra Lausch eröffnet.

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucher wieder auf einen stimmungsvollen Markt mit Angeboten für die ganze Familie freuen. Ein „Weihnachtsdorf“ aus Pagodenzelten und Holzhütten bietet alles, was das Herz begehrt. Traditionell werden wieder viele Edewechter Vereine für das leibliche Wohl sorgen. Am Sonntag, 6. Dezember, wird um 17 Uhr der Weihnachtsmann erwartet. Öffnungszeiten: Samstag 15 bis 24 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr.

Eintrittskarten zu allen Veranstaltungen werden im Rathaus, in der Buchhandlung Haase sowie in der Bücherkiste in Friedrichsfehn verkauft. Reservierungen für alle Veranstaltungen nimmt das Kulturbüro entgegen.

Das komplette Kulturprogramm für 2020 gibt es unter www.edewecht.de