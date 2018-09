Edewecht /Ekern Die Drehbücher brauchen sie nicht mehr, der Text sitzt. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Premiere naht. Nächsten Mittwoch, 19. September, präsentiert die Edewechter Gruppe „Theater Pur“ zum ersten Mal das Stück „Was ihr wollt/verdient!“, das Birgit Torkel und Sören Koselitz schrieben. Der Vorhang hebt sich um 18 Uhr auf der Diele bei Hempen Fied in Ekern.

Der Zweiakter „Was ihr wollt/verdient!“, an dem seit Mai gefeilt wird, ist anders als die Stücke, die die Theatergruppe bislang präsentierte. Diesmal ist die Handlung nicht märchenhaft, sondern spielt in der Gegenwart und ist sehr realistisch. Dabei dominieren die Elemente des Krimis, wobei das Thema Rache im Mittelpunkt steht.

Eine Schauspielgruppe trifft sich 25 Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Auftritt wieder. Eingeladen wurden alle von Theaterinhaber John Harrison (gespielt von Sören Koselitz). Nach dem tragischen Unfalltod von Roxanne Miller löste sich das Ensemble damals auf. Oder steckte damals doch mehr dahinter?

Die Zeit hat die Gruppenmitglieder, deren Wege sich trennten, verändert. Charles Stewart (Eckard Haase) ist ein erfolgreicher Regisseur geworden. Zu dem Treffen reist er mit seiner Lebenspartnerin Chloe Howard (Petra van Hülsen) an, wobei die Spannungen zwischen ihnen nicht zu übersehen sind. William Collins (Volker Kruse) ist ein kleiner Schriftsteller, der mit Kitschromanen und anrüchigen Heftgeschichten zu überleben versucht. Seinen Frust ertränkt er gern im Alkohol.

Susan Miller (Christine Bekaan) leitet jetzt eine Firma mit Esoterikprodukten und lässt sich hier von ihrem Geschäftsführer Rupert Fox (Hergen Wiegner) begleiten. Was allerdings keiner dieser Gäste weiß: Theaterinhaber Harrison ist der Bruder von Roxanne und glaubt nicht an einem damaligen Unfall. Für ihn sind die Schauspieler die Täter. Mit List und Intrigen will er sie aus der Reserve locken. In einer kleinen Rolle ist zudem Michael Langer zu sehen.

Und während Birgit Torkel sich neben der Regie auch noch um Frisuren und Schminke kümmert, sind Pü Hoffbuhr und Wolfgang Stubbe für die Technik zuständig. Ganz im Hintergrund, gleichzeitig aber auch ganz präsent agiert Heinz Schevel, der wie in den vergangenen Jahren auch die Gäste dieses Theaterstückes stilvoll empfängt.

Neben der Premiere am nächsten Mittwoch, 19. September, sind noch drei weitere Aufführungen geplant. Der Vorhang hebt sich bei Hempen Fied auch am nächsten Donnerstag, 20. September, am Freitag, 21. September, und am Samstag, 22. September, jeweils ab 18 Uhr. Die Vorstellungen am Freitag und Samstag sind bereits ausverkauft. Für Mittwoch, Donnerstag und Freitag gibt es noch Karten.

Diese sind im Vorverkauf in der Edewechter Buchhandlung Haase erhältlich. Wegen des begrenzten Platzangebotes auf der Diele von Hempen Fied (hier finden maximal 88 Personen Platz), wird empfohlen, die Karten im Vorverkauf zu ordern. Ob Karten noch an der Abendkasse verkauft werden können, könne man nicht garantieren, heißt es von Seiten des Ensembles.