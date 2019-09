Edewecht Der Herbst steht unmittelbar vor der Tür, und mit ihm kommen die Stürme. Fest steht: Die Trockenheit der vergangenen zwei Jahre hat vielen Bäumen mächtig zugesetzt – ausgedünnte Baumkronen, welkes Laub, Totholz und eine Vielzahl vertrockneter Nadelbäume sind eindeutige Indizien dafür. Noch gibt es für Edewecht und das Ammerland keine offiziellen Warnungen – doch ganz ungefährlich ist die Situation eben auch nicht.

Die Fichte ist Geschichte

„Eine erhöhte Wachsamkeit ist immer gut“, sagt Rainer Städing, regionaler Pressesprecher der Niedersächsischen Staatsforsten für Nordwest-Niedersachsen, „und es ist sicherlich ratsam, mehr aufzupassen als sonst“. Das Risiko des Umstürzens von Bäumen infolge von Trockenstress bestehe landesweit in unterschiedlich dramatischer Form, so Städing weiter. Insbesondere für manche Buchenwälder gebe es bereits offizielle Warnungen und sogar Wegsperrungen.

„Den Buchen hier in der Region geht es aber noch relativ gut“, beschwichtigt Städing, wobei es reine Buchenkomplexe abgesehen vom Elmendorfer Holz im Ammerland nicht gebe. Sie treten meist gemischt mit Eichen auf. Und dennoch: „Die Buche zeigt in diesem Jahr deutliche Folgen der zweijährigen Trockenheit“, weiß Städing. Den Daumen aber senke man über ihr noch nicht. Im Gegensatz zur Fichte – „Die ist Geschichte“, prognostiziert Städing. „Sie wird im Staatswald nicht mehr angepflanzt.“

An ihre Stelle rücken Douglasien, Lärchen und bisweilen Eichen und Buchen. Eine neue Richtlinie sorgt dafür, dass die richtigen Bäume am richtigen Platz landen – dabei geht es darum, wie viel Wasser welcher Baum im Sommer benötigt. Rechenmodelle, die die Waldböden in einem Raster von 100 mal 100 Metern kartieren und Auskunft darüber geben, wie viel Wasser die Böden speichern können, helfen dabei.

Die größten Probleme haben jedenfalls derzeit einige Nadelbaum-Arten. Nackte Baumgerippe sind vor allem entlang von Straßen oder an Waldrändern en masse zu finden. Ein Areal, in dem dies besonders augenfällig wird, befindet sich in Westerscheps im Bereich der Aue. Auch im Wildenloh gibt es solche Stellen. „Hoher Verdunstungsdruck ist dafür verantwortlich“, erklärt Rainer Städing. „Das ist mitten im Wald natürlich anders.“

Dabei haben es die Bäume im Ammerland noch verhältnismäßig gut, weil sie in Sachen Klima im Vergleich zu anderen niedersächsischen Regionen deutlich begünstigt sind: „Es gibt feuchte Böden und wegen der Nähe zum Meer eine hohe Luftfeuchtigkeit – das mögen die Bäume“, sagt der Pressesprecher.

Aber was genau geschieht mit den vielen Bäumen, die nicht mehr zu retten sind? „Das Ziel ist natürlich, sie wegzuräumen und noch wirtschaftlich zu nutzen“, sagt Rainer Städing. Befinden sie sich im Radius einer Baumlänge (30 Meter) von einem Weg entfernt, müssen sie sowieso entfernt werden. Das gilt für Staatswälder wie für private Forste. In letztgenannten finden sich tote Bäume besonders häufig. „Vielleicht haben die privaten Besitzer keine Zeit, sich zu kümmern, oder die benötigten Gerätschaften sind einfach zu schwierig zu bekommen“, mutmaßt Städing.

Bäume werden brüchig

„Am Ende aber ist jeder Waldbesitzer selbst verantwortlich“, führt Städing aus. Denn die Gefahr, dass ein Baum verpilzt und brüchig wird, ist groß. „Die toten Bäume, die man so sieht, müssen eigentlich in den nächsten ein bis zwei Jahren weg.“

Um aber auf Nummer sicher zu gehen, empfiehlt der Forst-Experte: „Jeder kann Gefahren selbst erkennen: Wenn ich sehr löchrige Kronen über mir entdecke oder bereits braune Blätter, dann ist Vorsicht geboten.“ Für tote Äste oder ganze Bäume gelte das sowieso. Man werde beobachten, ob sich die Lage weiterhin verschlechtert, und gegebenenfalls auch für Edewecht und das Ammerland Warnungen herausgeben.