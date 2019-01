Edewecht Die Friedhöfe in der Gemeinde Edewecht erfüllen eine Vielzahl von Funktionen: Sie sind Parkanlagen, Orte der Begegnung und zugleich Orte, an denen Angehörige angemessen trauern können sollen. Um dies langfristig sicherstellen zu können, regelt eine Friedhofssatzung die Gestaltung der Grabstellen. „Die Kirchengemeinde achtet darauf, dass diese Satzung eingehalten wird“, erklärt Pastor Stephan Bohlen, „und zu diesem Zweck führen wir regelmäßig Begehungen durch“.

Und bei diesen turnusmäßigen Inspektionen gilt es für die Kontrolleure eine ganze Menge zu beachten. Denn: Die Grabgestaltung durchläuft im Laufe der Jahre vielfältige Trends. Modeerscheinungen, die einst zulässig waren, die die Friedhofssatzung aber nicht zwangsläufig auch heute noch toleriert.

„Das allgemeine Geschmacksempfinden entwickelt sich, und mit ihm auch die Satzung“, merkt Bohlen an. „Es kann also durchaus passieren, dass eine Grabgestaltung, die vor 20 Jahren erlaubt war, heute nicht mehr der Satzung entspricht.“ Dennoch habe eine Regelung von einst Bestandsschutz – allerdings nur für Gräber, die in dieser Zeit angelegt worden seien, und so müsse man eben nachschauen, ob der aktuelle Zustand der Gräber entweder den Gestaltungsrichtlinien von einst oder denen von heute entspräche.

Verletzungsrisiko

Kosten: Grabpflege Ab 25 Euro pro Monat kostet die Grabpflege beim Gärtner. Drei Bepflanzungen (Frühling, Sommer, Herbst) sind dabei inklusive. Bewässerung und Unkrautbeseitigung sind ebenfalls eingeschlossen.

Dies ist allerdings nur ein Gesichtspunkt, der bei einer solchen Friedhofsbegehung wichtig ist. Die Größe der Grabsteine, die Art der Grabumrandungen und Grenzabdeckungen, die Auswahl der Bepflanzung, der Pflegezustand und die allgemeine Sicherheit werden ebenso betrachtet. Dazu zählt etwa die Standfestigkeit der Grabsteine, die ohnehin regelmäßig von den Gärtnern oder dem Friedhofsausschuss per Sichtkontrolle festgestellt wird. Aktuell wird aber auch mal leicht an ihnen gewackelt – wenn sie sich denn wackeln lassen. „Wir wollen ja nicht dafür verantwortlich sein, dass ein Stein durch unsere Begehung nicht mehr sicher steht“, sagt Bohlen.

Auch Stolperfallen oder gefährliche gestalterische Merkmale – hervorstehende Metallkanten zum Beispiel – die zum Verletzungsrisiko werden könnten, prüfen die Experten. „Wenn jemand stürzt und sich an solch scharfkantigen Dingen verletzt, ist das fatal“, begründet Sandra Martinez von der Friedhofsverwaltung die detaillierte Betrachtung der Gräber.

„Grundsätzlich“, erklärt sie zum allgemein wünschenswerten Zustand der Gräber, „möchten wir einen grünen und blühenden Friedhof, denn man stelle sich nur mal vor, überall wäre nur noch Stein und Kies.“

Zersetzung wird beeinträchtigt

Das hat nicht nur ästhetische Gründe, sondern auch biologische: „Bestimmte Grababdeckungen beeinträchtigen die Zersetzung im Boden. Kies als Grababdeckung verdichtet den Untergrund und gerade dann, wenn als Unterlage noch ein Unkrautvlies verwendet wird, was häufig geschieht, kann sich das negativ auf die Zersetzungsprozesse auswirken“, nennt sie ein Beispiel. Bei bestimmten Wünschen – etwa ein bestimmter Grabstein – versuche man aber angemessen zu reagieren. Es gehe eben immer auch darum, den Menschen einen angemessenen Ort zum Trauern bieten zu können. „Dennoch gibt es klare Regeln.“

So könne es schon mal zu Kopfschütteln führen, wenn eine existierende Grabgestaltung, die vor Jahren der Satzung entsprochen habe, auch heutzutage noch gewünscht werde. „Die Angehörigen haben eventuell eine bestimmte Gestaltungsform auf dem heimischen Friedhof gesehen und bekommen dann gesagt, dass sie selbst es aber nicht so machen dürfen“, beschreibt Martinez, „das verstehen manche nicht“. Als eindeutige Argumentationshilfe dient dann die Gestaltungssatzung. „Wenn man den Leuten erklärt, dass sich auch diese im Laufe der Zeit verändert, sind sie meist einsichtig.“

Detektivarbeit

Sollten bei der Begehung Verstöße gegen die Gestaltungssatzung festgestellt werden, schreibt die Friedhofsverwaltung die betreffenden Nutzungsberechtigten an. Das geschieht auch, wenn sich herausstellt, dass das Nutzungsrecht ausläuft und sich die Frage stellt, wie es weitergehen soll. „Da zieht schon mal ein bisschen Zeit ins Land“, sagt Stephan Bohlen, „zumal es sein kann, dass wir echte Detektivarbeit leisten müssen, bis eine solche Person überhaupt gefunden ist.“ Schließlich könne es durchaus sein, dass vor 30 Jahren mal eine Person als nutzungsberechtigt eingetragen wurde, die längst umgezogen sei und erst einmal gefunden werden müsse.

„Es kommt auch vor, dass sich Leute bei uns melden, die uns mitteilen, dass das Nachbargrab nicht gepflegt ist, und ob wir da nicht was tun könnten“, berichtet Bohlen und macht deutlich: „Wir selbst dürfen ein Grab nicht pflegen, weil wir das Nutzungsrecht nicht brechen dürfen.“ Ein Grab gelte als Mietsache und man habe lediglich die Möglichkeit, eine Sichtkontrolle durchzuführen und die Nutzungsberechtigten per Schreiben zu bitten, Abhilfe zu leisten. „Nach einer festgelegten Zeitspanne findet dann eine erneute Kontrolle statt und bis dahin ist das meist auch geregelt.“

In Familie thematisieren

Manchmal tritt in diesem Zusammenhang aber ein grundsätzliches Problem zutage. Pastor Bohlen formuliert es so: „Das Einzige, was feststeht, ist, dass wir abtreten müssen. Zugleich ist es das, womit wir uns am wenigsten gerne beschäftigen.“ Der Tod, so Stephan Bohlen, müsse in der Familie thematisiert werden, und damit auch eine realistische Einschätzung, wie die Grabpflege vonstatten gehen könne.

Denn: Der Erwerb einer wie auch immer gearteten Grabstätte ist nun mal verpflichtend, wenn eine Person verstirbt, und die Hinterbliebenen binden sich für eine lange Zeit an diese Grabstätte. „Wir alle werden immer älter und müssen ehrlich mit uns sein, was wir mit 60, 70 oder 80 Jahren noch zu leisten imstande sind“, rät der Pastor.

Zwar sei es auf dem Dorf, so, dass meist jüngere Angehörige in der Nähe wohnten, die die Grabpflege übernehmen könnten, doch das ist nicht immer so: „Viele gehen zum Studieren oder Arbeiten in die Stadt und bleiben dann weg.“

Zur Not müsse die Grabpflege auf einen Gärtnereibetrieb übertragen werden. „Es ist eine gute Idee, sich im Vorfeld zu überlegen, ob nicht ein Urnengrab eine Alternative darstellen könnte.“