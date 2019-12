Edewecht Vielen Menschen ist es in diesen Tagen ein Anliegen, in die Kirche zu gehen. Sie suchen nach Tradition, bekannten Weihnachtsliedern, nach Stille und weihnachtlicher Atmosphäre: Für die einen passt es besser morgens, andere bevorzugen die besondere Stimmung einer Christmette. An folgenden Tagen bieten Ihnen folgende Kirchen einen Gottesdienst an:

St. Nikolai-Kirche Edewecht

14.30 Uhr: Krippenspiel

15.30 Uhr: Krippenspiel

17 Uhr: Christvesper mit Pastorin Dettloff

18.15 Uhr: Christvesper mit Pfarrerin Dettloff

23 Uhr: Christmette, Pastor Neubauer

• Martin-Luther-Kirche Süddorf

15.30 Uhr: Krippenspiel, Pastor Bohlen

17 Uhr: Christvesper mit Posaunenchor

23 Uhr: Christmette, Pastor Bohlen

• Kapelle Westerscheps

15.30 Uhr: Christvesper mit Krippenspiel, Dettloff

• Alten- und Pflegeheim Edewecht

14 Uhr: Christvesper mit Pastor Neubauer

• Hof zu Jeddeloh, Jeddeloh I

15.30 Uhr: Christvesper mit Krippenspiel

• Zum Goldnen Anker,

Jeddeloh II

14.30 Uhr: Christvesper mit den „Lüttjen Kaanalkomödianten“ und einer Bläsergruppe

• Dörpshus, Osterscheps

17 Uhr: Christvesper mit Pastor Neubauer

• Katholische Kirche St. Vinzenz-Pallotti in Edewecht

19 Uhr: Christmette

• Evangelische-Methodistische Gemeinde Edewecht, Christuskirche

16 Uhr: Christvesper

1. Weihnachtstag

• St. Nikolai-Kirche Edewecht

11 Uhr: Gottesdienst mit Taufen

• Katholische Kirche St. Vinzenz-Pallotti

11 Uhr: Weihnachtshochamt

2.Weihnachtstag

• Kapelle Westerscheps

10 Uhr: Plattdeutscher Gottesdienst

• Katholische Kirche St. Vinzenz-Pallotti in Edewecht

11 Uhr: Weihnachtsmesse

• Evangelische-Methodistische Gemeinde Edewecht, Christuskirche

10.30 Uhr: Gottesdienst