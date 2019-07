Edewecht „Wir interessieren uns einfach für Heimatgeschichte, das liegt bei uns in der Familie“, lacht Heiner Kahlen (65). Und sein Bruder Wilfried (63) fügt hinzu: „Heute ist das unser Hobby.“ Und dafür opfern die Kahlen-Brüder zusammen mit Enno Frerichs (65) und Manfred Jacobs (63) einen Teil ihrer Freizeit. Das Quartett hat sich der Aufgabe gestellt, ehrenamtlich ein Heimatarchiv für die Gemeinde Edewecht aufzubauen.

Dafür sichten sie seit Anfang 2018 einmal in der Woche in einem Kellerraum des Edewechter Rathauses alle Unterlagen, die sie zur Geschichte der Edewechter Gemeinde finden und geschenkt bekommen. Ein großer Teil stammt aus einem Erbe der Edewechter Schriftstellerin Christel Looks-Theile (1930 bis 2015).

Druckreife Historie des Boßelervereins Buchautoren sind sie bereits: Die drei gebürtigen Portsloger Enno Frerichs und die Brüder Heiner und Wilfried Kahlen haben dieses Jahr ein Buch über den größten Boßelvereins des Ammerlands herausgebracht. Auf einer 46-seitigen Chronik dreht sich alles um die 100-jährige Geschichte des Boßelervereins „Frei weg“ Portsloge. Das Trio hatte in Archiven, im „Klootschießer- und Boßelmuseum“ in Specken und bei Vereinsmitgliedern gestöbert. Anne Kahlen entwarf aus 800 Dokumenten, Bildern und Texten ein druckreifes Layout. Wer Interesse hat, kann die Vereinschronik für 25 Euro über den Vorstand erwerben. E-Mail: vorstand@bv-portsloge.de; Telefon: 04405/5717.

Bis zu 30 Kisten Archivmaterial

„Das sind 25 bis 30 Kisten voll mit Berichten, Fotos, auch gerahmte Bilder, und Büchern“, sagt Wilfried Kahlen. Aber auch Tonbänder und Videokassetten oder alte Prospekte und Veranstaltungskalender gehörten dazu.

Etwa 70 Prozent des Nachlasses von Christel Looks-Theile sei inzwischen gesichtet und in 350 Themenbereiche (Orte, Vereine, Küstenkanal, Weltkriege, Denkmäler, Politik, Kirche, Feuerwehren, Rettungskräfte etc.) eingeteilt worden. Für die Archivierung werden die Materialien in besondere, lichtdichte Kartons gepackt. „Am Ende sollen hier nur noch Kartons mit Unterlagen stehen“, so Heiner Kahlen.

„Krach um Jolanthe“

Gefunden haben die Edewechter in den Sachen auch ein originales Werbeplakat für den Kinofilm „Krach um Jolanthe“. Der Streifen war in den 1930er Jahren gedreht worden und enthält Szenen, die am ehemaligen Edewechter Bahnhof und an der Querensteder Mühle gedreht wurden.

Aber es finden sich noch ganz andere Schätze. Zum Beispiel eine Videokassette mit einem Werbefilm aus den 1990er Jahren über das Ammerland oder Bücher wie „Sagen und Dichtungen aus dem Landkreis Ammerland“. „Zusammen mit den Chroniken von Vereinen wollen wir eine Heimatbücherei anlegen“, verrät Wilfried Kahlen.

Archiv platzt aus allen Nähten

„Fertig mit dem Sichten werden wir wohl nie“, meint Enno Frerichs lachend. Inzwischen gäbe es noch weit mehr Material als den Nachlass von Christel Looks-Theile. Unter anderem hätten Almuth Suntay, Fritz Warnke und Friedrich Winkler ihre Sammlungen über Heimatgeschichte der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Die Folge: Das Archiv platzt inzwischen aus allen Nähten. Weitere Räumlichkeiten für all’ das Material werden benötigt.

Den Heimatgeschichtlern macht die viele Arbeit großen Spaß. „Es sind auch tolle Bilder dabei. Besonders bei Straßenansichten werden bei mir viele Erinnerungen wach“, sagt Heiner Kahlen. In einem Extraraum haben die ehrenamtlichen Archivmitarbeiter Computer stehen. Dort werden unzählige Bilder eingescannt.

Baugrundstück geerbt

Als Christel Looks-Theile vor vier Jahren starb, hinterließ sie der Gemeinde ihre Sammlungen und ein Baugrundstück, dessen Erlös nach ihrem Wunsch eingesetzt werde. „Der Wert beträgt rund 85 000 Euro. Das Erbe dient ausschließlich zur Aufarbeitung der Unterlagen von Christel Looks-Theile“, ergänzt Nico Pannemann, Fachbereichsleiter Innere Dienste und Bürgerservice im Rathaus. „Dieses Geld ist sehr hilfreich für unsere Arbeit“, freut sich Wilfried Kahlen vom Team Gemeindearchiv.