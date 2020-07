Konzertabende: Klassische Klänge im Bullenstall

Edewecht /Jeddeloh I Durch die Corona-Krise sind Kulturveranstaltungen vielerorts ins Hintertreffen geraten. Es hagelt Absagen – Konzerte und andere Veranstaltungen finden wegen der Sorgen um die Sicherheit der Besucher nicht statt. Inzwischen hat sich die Lage etwas normalisiert und es gibt wieder Möglichkeiten.

Umso mehr freut sich das Kulturbüro der Gemeinde Edewecht, das Kulturprogramm 2020 mit den beliebten Konzertabenden im Alten Bullenstall in Jeddeloh I wieder aufnehmen zu können. „In diesem Jahr wird Klassik im Alten Bullenstall zwar etwas anders sein als in den vergangenen Jahren, aber wir freuen uns riesig, dass es nach heutigem Kenntnisstand möglich sein wird, diese bei unseren Besuchern so beliebten Konzerte anzubieten“, so Kerstin Borm vom Edewechter Kulturbüro.

„Natürlich hat auch hier die Sicherheit unserer Besucher absoluten Vorrang und daher haben wir ein Hygienekonzept entwickelt, das einen schönen Konzertgenuss auch in Corona-Zeiten möglich macht“, verspricht Borm. Da allerdings aufgrund der Abstandsregelungen deutlich weniger Gäste Einlass finden können, sei es ratsam, die wenigen zur Verfügung stehenden Eintrittskarten rechtzeitig zu kaufen.

Am 28., 29. und 30. August wartet Ivo Berkenbusch nach den rauschenden Erfolgen von 2019 auf Publikumsanfrage nochmals mit der gefeierten hochkarätigen Besetzung im „Alten Bullenstall“ auf und lädt ein zu einer klangvollen Reise ins toskanische Florenz mit dem musikalischen Flair der südländischen Metropole, live dargeboten in stimmgewaltigem Gesang.

Feurige nostalgische Titel wie „Volare“, „Ciao, ciao, bambina“ und natürlich der berühmte Schuricke-Titel „Florentinische Nächte“ ergänzen das Programm um ein musikalisches Augenzwinkern.

Durch den Abend führt Berkenbusch mit einer charmant-amüsanten Moderation aus Anekdoten, Stilblüten und Kuriosem rund um die populären südländischen Klänge.

Eintrittskarten sind ab sofort wieder erhältlich in den Vorverkaufsstellen der Buchhandlung Haase, der Bücherkiste sowie im Rathaus.

Fragen zur Veranstaltung im „Alten Bullenstall“ oder zum Hygienekonzept beantwortet gerne Kerstin Borm vom Edewechter Kulturbüro unter Telefon 0 44 05/91 61 20.