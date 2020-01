Edewecht „Die Skulptur wird von der Bevölkerung sehr gut angenommen.“ Kerstin Borm, Leiterin des Kulturbüros der Gemeinde Edewecht, zeigt sich mit der Entscheidung, eine Skulptur von Antje Hauptmann als Symbol der Städtepartnerschaft zwischen Edewecht und Wusterhausen auf dem Rathausplatz aufzustellen, sehr zufrieden.

Anlässlich der 25-jährigen Partnerschaft zwischen diesen beiden Gemeinden wurde 2015 ein Wettbewerb organisiert, um auch optisch diese Verbundenheit zu demonstrieren. Mit ihrer Idee, eine Skulptur zu schaffen, die zum einen den Teil einer Lilie aus dem Wappen der Gemeinde Wusterhausen nachempfindet, zum anderen die Edewechter Bockwindmühle symbolisiert, konnte sich schließlich die 42-jährige Antje Hauptmann durchsetzen.

Spielraum für Fantasie

„Freundschaft ist eine Seele in zwei Körpern.“ Getreu diesem Ausspruch von Aristoteles machte sich die gelernte Mediengestalterin an die Arbeit, um ihre Gedanken dazu in eine Figur aus Edelstahl umzusetzen. Mit der zweiteiligen Skulptur ist ihr das gelungen. „Das Stück ist nicht zu abstrakt, aber auch nicht zu real. Es lässt Spielraum für Fantasien“, lobt Frau Borm die Arbeit.

„Einerseits unterscheiden sich diese beiden Symbole durch Form, Material und Farbe – aber trotz der Unterschiede und aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet finden sie zueinander, bilden eine Einheit und ergänzen sich“, führt Frau Hauptmann aus.

Das wechselseitige Zusammenspiel zwischen Material, Form und Farbe wird an den beiden Standorten (in Wusterhausen steht eine Doublette dieser Arbeit) in den Gemeinden fortgeführt. In Edewecht ist die Form der Bockwindmühle aus Edelstahl, in Wusterhausen ist es die Form der Lilie.

Figuren aus Roststahl

Seit knapp sieben Jahren beschäftigt sich Antje Hauptmann damit, Figuren aus Stahl herzustellen. Meistens arbeitet sie dabei mit Roststahl. Ihre Aufträge sind oft für den Außenbereich bestimmt, weniger für innen. Dazu stellt sie auf verschiedenen Ausstellungen ihre unterschiedlichen Produkte vor. Auch in Wusterhausen hatte sie die Möglichkeit, sich und ihre Arbeiten vorzustellen.

„2016 wurde ich zu einer Ausstellung eingeladen, die sehr gut angenommen wurde“, erzählt sie. Auch dort waren die Bewohner von der Skulptur sehr angetan. Als Symbol der Freundschaft steht diese Skulptur auf dem Platz der Gemeinschaft in Wusterhausen.

Ob die Edewechterin ihr künstlerisches Schaffen auch mit anderen Materialien umsetzt, kann sie zurzeit nicht sagen. „Die Arbeit mit Stahl passt im Augenblick zu mir, deshalb möchte ich dabei bleiben“, erklärt Hauptmann Grundsätzlich kann sie sich das aber vorstellen. „Hier bin ich offen auch für andere Dinge.“