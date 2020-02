Edewecht Inmitten von unzähligen Büchern geht es um – Überraschung – ein Buch. Aber um ein ganz bestimmtes: „Marias Versprechen“ heißt der neue Krimi von Victoria Krebs, die zu einer Lesung von Dresden nach Edewecht reist.

Geboren und aufgewachsen ist die Autorin in Oldenburg, kennt sich im Norden also bestens aus. „Kennengelernt habe ich sie hier im Laden“, erinnert sich Eckard Haase von der Buchhandlung zurück. Ganz spontan habe man sich für eine Lesung entschieden, „und die war wirklich kurzweilig und toll“, weiß Haase zu berichten.

Der Termin der Krimi-Lesung fällt auf den Valentinstag, 14. Februar. Ab 20 Uhr könnte den Zuhörern der Atem stocken, so jedenfalls verspricht die Autorin, die als Lehrerin und Erzieherin arbeitet. Gemeinsam mit ihrem Mann wird sie zurückkehren in den Norden. „Sie hat mir schon angedroht, dass ich in einem der nächsten Bücher auch vorkomme“, erzählt Haase.

Für die Lesung gibt es ab sofort Karten für acht Euro. Etwa 40 bis 50 Personen können teilnehmen, so viele Stühle kann Eckard Haase zwischen den Regalen voller Bücher unterbringen. Außerdem sollen Kekse und Getränke den Abend abrunden.

Weil Eckard Haase generell mehr Kultur und Abendveranstaltungen in den Edewechter Raum holen möchte, hat er außerdem Marcus Wiechmann eingeladen. Der gebürtige Oldenburger Foto-Journalist lebt inzwischen in Bremen und hat das Rettungsschiff Sea Watch auf einer Mission begleitet und menschliche Schicksale dokumentiert. Einige der ausdrucksstarken Fotografien sind bereits durch die „World Press“-Foto-Ausstellung in Oldenburg bekannt.

Am Freitag, 28. Februar, wird Wiechmann in Edewecht gastieren und im Gasthof am Markt ab 20 Uhr von seinen Eindrücken erzählen sowie einige seiner Bilder präsentieren. „Das sind Infos aus erster Hand und das war mir sehr wichtig“, berichtet Eckard Haase, der sehr glücklich darüber ist, dass er mit den Betreibern des Gasthofs Verbündete gefunden hat. Sie nehmen keine Raummiete, auch Marcus Wiechmann hält seinen Vortrag kostenfrei. Um Spenden wird jedoch gebeten.

Anmeldungen für beide Veranstaltungen werden in der Buchhandlung unter Telefon 0 44 05/43 08 entgegengenommen.