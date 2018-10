Edewecht Rolf Kaptein und Georg Bley schauen sich sehr genau den außen gelegenen Treppenaufgang zur Galerie der Koker-Windmühle in Edewecht an. Der untere Teil ist durchgefault. „Ganz früher lag dieses Stück im Erdbereich und wurde erst mit dem Abtrag und den Bau eines Sockels freigelegt. Die Zeit fordert hier ihren Tribut“, erklärt Kaptein, Vorsitzender des Mühlenfördervereins Edewecht.

Seit Ende der vorletzten Woche wird am Edewechter Wahrzeichen an der Hauptstraße gearbeitet. Die Mühle erhält einen neuen Anstrich. Mit rund 20 000 Euro schlagen diese Arbeiten an dem Bauwerk zu Buche, das sich im Besitz der Gemeinde befindet und um das sich der Mühlenverein kümmert. Dazu kommen noch rund 4000 Euro für andere Reparaturarbeiten. „Bereits im vergangenen Jahr war zu sehen, dass hier Arbeit investiert werden muss“, berichtet Georg Bley, Kassenwart des Vereins.

Anfang dieses Jahres stimmte der Gemeinderat den Sanierungsarbeiten zu, wobei der Förderverein für die Ausschreibung des Gewerkes zuständig war. So müssen die Holzkonstruktionen von den Treppen über die Galerie bis hin zu den Flügeln neu imprägniert und gestrichen werden. Für die im Jahr 2000 erbaute Mühle ist es der zweite Anstrich. „Der erste war vor gut zehn Jahren. Dieser Zeitraum ist üblich“, erklärt Rolf Kaptein.

Nicht nur er wirft regelmäßig einen Blick auf den Fortgang der Arbeiten, auch Mitarbeiter des Bauamtes der Gemeinde Edewecht betreuen diese Maßnahme. „Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde ist sehr gut. Alle profitieren von einer intakten und gut aussehenden Koker-Windmühle“, so der Vorsitzende des Fördervereins.

„Im vergangenen Jahr hatte ein Tourist gesagt, dass er diese Mühle wunderschön findet, sie aber neue Farbe benötigt. Nicht nur uns ist das aufgefallen.“ Sehr gern werde die Mühle auch als Trauort angenommen. Die Nachfrage ist entsprechend.

Bei den Sanierungs- und Verschönerungsarbeiten fiel jetzt aber auch auf, dass das Mühlenkreuz zu dicht am Mühlengehäuse verläuft, so dass bei der Blechabdeckung und der Holzverkleidung ein Abrieb stattfindet. „Das haben wir heute Morgen festgestellt und gleich die Gemeinde informiert“, so Georg Bley. „Da uns hier das Wissen fehlt, wie eine Reparatur auszusehen hat, wird sich ein Mühlenbauer diesen Mangel anschauen müssen.“ Die angesprochene Außentreppe werde als ganzes Stück von einer Tischlerei erstellt und anschließend komplett ausgetauscht.

Trotz der neu entdeckten Mängel hoffen Rolf Kaptein und Georg Bley, dass die Sanierungsarbeiten in dieser Woche abgeschlossen sein werden, zumindest was die Malerarbeiten und die Treppe betreffen. „Wir waren nur außen gefordert, innen ist alles okay“, sind beide mit dem Zustand des Bauwerks insgesamt zufrieden. Beide machen auch darauf aufmerksam, dass sich der Mühlenverein, dessen Mitglieder sich einmal im Monat hier treffen, nicht nur die Koker-Windmühle betreut, sondern auch die beiden Windmühlen in Westerscheps.

„Finanzielle Mittel für Projekte kann nur der Mühlenförderverein in Empfang nehmen, weil diese Gelder nicht an private Mühlenbesitzer weitergereicht werden“, heben beide die besondere Bedeutung des Mühlenfördervereins hervor.