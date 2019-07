Edewecht Diese Sause hat Tradition: Seit mehr als 30 Jahren wird in Westerscheps die Freiluftfete veranstaltet und jedes Jahr kommen Besucher aus dem Ammerland und über die Grenzen des Landkreises hinweg in den kleinen Ort in der Gemeinde Edewecht.

An diesem Samstag, 3. August, ist es ab 21 Uhr wieder so weit. Zur Party, die traditionell von der Landjugend Scheps und dem Bosselerverein „Zur Mühle“ veranstaltet wird, werden mehr als 1000 Gäste erwartet.

Mit zum Veranstalterteam gehört seit einigen Jahren auch Hans Georg Nemeyer. Der Unternehmer hat einen Gaststätten- und Zeltverleih. „Am Mittwoch werden wir das Partyzelt mit sechs Leuten aufbauen“, berichtet Nemeyer. Platz würden darin auf 300 Quadratmetern etwa 1000 Personen finden.

Gemischtes Publikum

„Unser Publikum ist bunt gemischt“, berichtet Axel Kasper vom Bosselerverein „Zur Mühle“. Er ist bereits seit mehr als 30 Jahren im Organisationsteam der Veranstaltung. „Zu uns kommen nicht nur Teenies sondern auch ältere Besucher. Viele treffen sich jedes Jahr hier wieder und feiern gemeinsam“, sagt Kasper, der sich schon auf die Party freut.

Gefeiert wird dieses Jahr bereits zum vierten Mal auf dem Platz am Böbersten Weg. Für Gäste, die mit dem Auto kommen gibt es direkt am Festplatz einen großen beleuchteten Parkplatz.

Angeboten werden in zwei Zelten und mehreren Pavillons erfrischende und kühle Getränke gegen den Durst. Serviert werden unter anderem Longdrinks und nichtalkoholische Getränke. Für den kleinen Appetit oder den großen Hunger stehen Bratwurst-, Pommes- und Pizzabuden zur Verfügung. Für Abwechslung sorgen zudem verschiedenen Spielbahnen wie „Hau den Lukas“, auf denen Geschicklichkeit und Treffgenauigkeit gefordert werden.

Und auch für die musikalische Unterhaltung ist gesorgt: „Als Garant für eine super Feststimmung wurde die ,Compact Disco‘ verpflichtet“, heißt es in der Ankündigung. Gespielt werden die neusten Hits, um dem Tanzpublikum richtig einzuheizen.

Damit die Veranstaltung reibungslos verläuft, sei auch ein Sicherheitsdienst verpflichtet worden, berichtet Kasper weiter. „Für den Fall der Fälle stehen außerdem die Johanniter aus Edewecht bereit“, so der Organisator.

Das Auto stehen lassen

Die Veranstalter appellieren in diesem Zusammenhang aber auch an die Vernunft der Besucher: „Wer die Freiluftfete besucht und dabei zu tief ins Glas geschaut hat, der sollte seinen Wagen stehen lassen. Besucher sollten sich entweder herbringen und abholen lassen oder mit dem Taxi fahren. Die örtlichen Taxi-Unternehmen sind mit einer Vielzahl von Fahrzeugen vor Ort und bringen Besucher sicher nach Hause.“ Zudem halte die Nachteule in der Nähe des Festplatzes.

Der Eintritt für Besucher beträgt sechs Euro. Eingelassen werden nur Personen, die mindestens 16 Jahre alt sind. Die Veranstaltung endet um 5 Uhr.