Edewecht Was ist anders in der Weihnachtszeit? Was macht das Fest so besonders? Wie würdet ihr später als Eltern mit euren Kindern Weihnachten verbringen?“ Diesen und anderen Grundsatzfragen widmeten sich kürzlich acht kleine Teilnehmer der Philosophierunde der Kindertagesstätte in Edewecht Am Stadion.

„Wir bieten unseren Kindern das Philosophieren als festen Bestandteil des Kindergartenprogramms an“, erzählt Erzieherin Monika Lange und lächelt: „Sie lernen, sich neuen Einsichten und Argumenten zu öffnen und sich mit den Themen, die sie interessieren, vertieft auseinander zu setzen.“ Dazu verwende man gerne kleine Anregungen wie die „Koffergespräche“, bei denen die Kinder Gegenstände zu verschiedenen Themengebieten in einem Spezialkoffer entdecken können, oder Bilderbuchbetrachtungen und ein Denktagebuch.

Dieses Mal wartete ein ganz besonderer Brief auf die Fünf- und Sechsjährigen. Mit Spannung wurde der Umschlag geöffnet und enthielt für jedes Kind ein Bild zum Thema Weihnachten. Zur Karte „Kekse“ war das Gespräch schnell eröffnet: „Ich habe schon mit meiner Mama Kekse gebacken“, strahlt Nils. Und auch Mila, Isabella und Lennard hatten sich dieser leckeren Vorbereitung auf das Fest bereits zu Hause gewidmet. „Wir haben sogar mit meinen Eltern ein großes Lebkuchenhaus zum Naschen hier im Kindergarten gebastelt“, erzählt Mila stolz. Ilja freut sich vor allem auf die Ferien: „Da haben Mama und ich ganz viel Zeit und können in Ruhe alles genießen.“

Auch die „Kerzen-Karte“ regte die Kinder zum lebhaften Austausch an. „Wir haben einen Adventskranz und einen Kalender zu Hause“, weiß Lennard, „und manchmal machen wir die Kerze zum Abendbrot an.“

Eine Tradition, die zusammen mit Weihnachtsliedern, Kirchenbesuch und den bereits erwähnten Plätzchen, in jeder Familie der acht Nachwuchs-Philosophen verbreitet ist war. „Am Schönsten finde ich aber das Warten auf die Bescherung“, verrät Bent. „Wir gehen immer spazieren. Und wenn wir zurück sind, war der Weihnachtsmann schon da“, berichtet er mit strahlenden Augen; Isabella wartet mit ihrem Bruder auf die Bescherung; Mila wird dieses Jahr im Urlaub sein. „Aber dahin kommt der Weihnachtsmann auch“, weiß sie ganz sicher. Und das sei eine der schönsten Momente am ganzen Fest: „Wenn die Tür aufgeht und wir die Geschenke sehen“, sind sich die Kinder einig. „Und das wir dann alle in Ruhe zusammen sind und Spaß haben.“ „Denn“, so stellt Gero fest, „Weihnachten ist eine Geburtstagsparty für Jesus. Und wir sind alle eingeladen, mitzufeiern.“