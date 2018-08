Edewecht „Nein, Volker, so nicht. Du musst ihn, wenn Du das sagst, mehr anschmachten.“ Sören Koselitz ist mit dem, was die Mitglieder der Edewechter Gruppe „Theater Pur“ bei den Proben zu dem Stück „Was ihr wollt/ verdient!“ präsentieren, nicht immer einverstanden. Seit April sind die Darsteller der Laienspielgruppe dabei, den Zweiakter von Birgit Torkel und Sören Koselitz einzuüben.

Vorverkauf und Aufführungen Der Vorverkauf für das Kriminalstück „Was ihr wollt/verdient!“ ist bereits angelaufen. Karten werden in der Buchhandlung von Eckard Haase angeboten. Die Premiere findet am Mittwoch, 19. September, ab 18 Uhr, in der Diele der Gaststätte Hempen Fied in Ekern statt. Danach folgen noch drei weitere Aufführungen am Donnerstag, 20., Freitag, 21., sowie am Samstag, 22. September, jeweils ab 18 Uhr.

Anders als in den letzten Jahren, wo das Märchenhafte und Fantastische überwog, kehrt die Gruppe mit „Was ihr wollt/verdient!“ in die Realität zurück, obwohl auch vom Inhalt her der Bezug zum Theater hergestellt wird. „Das Stück ist mehr ein Krimi, wobei das Element der Rache im Mittelpunkt steht“, so Sören Koselitz.

Die Handlung spielt in der Gegenwart. 25 Jahre nach dem letzten gemeinsamen Auftritt treffen sich die Mitglieder einer Schauspielgruppe auf Einladung des Theaterinhabers John Harrison (Sören Koselitz). Das Treffen soll an den letzten Auftritt dieser Gruppe erinnern, bei dem vor 25 Jahren ein Mitglied des Ensembles, Roxanne Miller, den Tod fand. Für alle war klar, dass es ein tragischer Unfall war.

Charles Stewart (Eckard Haase) ist ein erfolgreicher Regisseur geworden, der zu diesem Treffen mit seiner Lebenspartnerin Chloe Howard (Petra van Hülsen) anreist. William Collins (Volker Kruse) versucht, als erfolgloser Schriftsteller mit Kitsch und anrüchigen Romanen zu bestehen, während Susan Miller (Christine Bekaan) jetzt eine Firma mit Esoterikprodukten leitet. Sie lässt sich von ihrem Geschäftsführer Rupert Fox (Hergen Wiegner) begleiten. Was keiner von ihnen ahnt: Harrison ist der Bruder von Roxanne und glaubt, dass die drei Schauspieler seine Schwester ermordet haben. Mit List und Intrigen versucht er, die drei aus der Reserve zu locken.

„Dieses Mal haben wir nicht so viele Rollen besetzt, was die Intensität des Stückes steigert. Die Rollen wurden den Darstellern sozusagen auf den Leib geschrieben, jeder kann sich entsprechend seinen Stärken hier sehr gut einbringen“, ist sich Sören Koselitz sicher.

Alle Hauptdarsteller sind zum Teil schon viele Jahre bei „Theater Pur“ dabei. Mit Michael „Mike“ Langen ist allerdings auch ein Neuling unter ihnen, der eine sehr kleine Nebenrolle ausfüllt. „Damit bin ich sehr einverstanden“, erzählt der 57-Jährige, der sich von seiner Partnerin Christine Bekaan dazu überreden ließ, hier mit zu machen.

Mit Bühnen hat er absolut keine Erfahrungen. Umso mehr ist er gespannt, wie seine beiden Kurzauftritte zu Beginn und zum Ende des Stückes ankommen. Ob dieser Auftritt für ihn der Beginn seiner ganz eigenen Schauspielkarriere wird, weiß der Elektromeister selbst noch nicht so genau. „Wenn es vom zeitlichen Aufwand her passt, warum nicht. Aber erst will ich abwarten, wie das Publikum reagiert.“