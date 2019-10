Edewecht Um ein weiteres großes Fischsterben wie in diesem Sommer zu verhindern, wollen die Fischereivereine Edewecht und Scheps zwei Belüfter für Teiche und Regenrückhaltebecken anschaffen. Hierfür haben die Vereine einen Zuschuss bei der Gemeinde Edewecht beantragt. Beraten wird das am Montag, 28. Oktober, im Ausschuss für Landwirtschaft und Umweltschutz im Edewechter Rathaus.

Hunderte Brassen tot

Im Mai diesen Jahres sind hunderte Brassen in der Aue verendet (NWZ berichtete). Die Ursache für das Fischsterben konnte nicht geklärt werden. Eine von mehreren Vermutungen war, dass aufgrund der hohen Temperaturen im Sommer zu wenig Sauerstoff im Fluss enthalten war. Insgesamt hat sich die Sauerstoffkonzentration in den Gewässern der Gemeinde laut der Fischereivereine in den vergangenen Jahren verschlechtert.

Auf lange Sicht gibt es Verbesserungsmaßnahmen. Ein Gewässerentwicklungsplan der Ammerländer Wasseracht soll unter anderem die Qualität der 23 Kilometer langen Aue verbessern. Zudem versuchen die Fischereivereine, die Bedingungen in den Gewässern mit dem Verbandsbiologen des Landesfischereivereins Weser-Ems zu stabilisieren. Doch um kurzfristig handeln zu können, werden schwimmende Gewässerbelüfter benötigt, argumentieren die Vereine.

Die Geräte sollen „durch mehrere Ausströmer eine Belüftung auch tieferer Gewässerschichten“ ermöglichen, heißt es in der Beschlussvorlage. 40 000 Liter Luft könnten pro Stunde den Sauerstoffgehalt eines Gewässers erhöhen. Betrieben werden die Belüfter mit Strom. Für den dafür notwendigen Stromerzeuger mit Kosten in Höhe von 550 Euro will der Fischereiverein Edewecht selbst aufkommen.

Die beiden Belüfter würden rund 3000 Euro kosten. Eine Bezuschussung gibt es durch die Leader-Geschäftsstelle (LAG) Parklandschaft Ammerland. Diese hatte sich bereiterklärt, einen Betrag von maximal 2250 Euro zu übernehmen. Für die restlichen rund 785 Euro stellen die Fischereivereine nun einen Antrag an die Gemeinde, diese Summe zu übernehmen.

Aufmerksamer Angler

Ein Jungangler hatte die Vorsitzenden des Fischereivereins Scheps damals auf die toten Fische in der Aue aufmerksam gemacht (NWZ berichtete). Dabei hatten noch am selben Tag der 2. Vorsitzende des Schepser Vereins, Hans-Jürgen Dowedeit, und weitere Mitglieder kurz zuvor rund 6000 Farm-Aale in die Aue gesetzt, zu dem Zeitpunkt jedoch nichts von den toten Fischen bemerkt. Schlussendlich kamen dann die Fischereivereine Edewecht und Bad Zwischenahn dazu, um dem Phänomen auf den Grund zu gehen. Polizei und Landkreis Ammerland waren ebenfalls alarmiert und nahmen Untersuchungen vor.

Nun sollen die Lüfter helfen, das Problem in den Griff zu bekommen. Das würde auch zu Plänen aus dem März passen. Damals wurde im Zuge des Gewässerentwicklungsplans der Aue ein Maßnahmenkatalog im Ausschuss für Landwirtschaft und Umweltschutz vorgestellt. Damals hieß es, dass die Zielvorgaben für ein gutes ökologisches Potenzial nicht eingehalten werden, was für den Sauerstoffhaushalt, die Nährstoffverhältnisse und den chemischen Zustand im Mittellauf gelte. Das Gewässer wurde als „erheblich verändert“ eingestuft. Das Ziel ist eine Renaturierung der Aue.