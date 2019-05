Edewecht „Endlich passiert mal wieder was in Edewecht.“ Der Tenor auf die Vatertags-Veranstaltung zu Christi Himmelfahrt im Grubenhof war durchweg positiv. „Früher war das hier eine Festmeile. Und auch heute bietet es sich an, hier zu feiern. Der Platz ist da, Restaurants und anderes, was das hier abrundet“, erzählte Carola Beninga, die mit ihrer Gruppe „Rock’ n’Radio Lab“ hier auftrat.

„Rocking Arrows“ und „Rock’n’Radio Lab“ auf der Bühne

Auch Bärbel Bischof war mit dem Verlauf mehr als zufrieden. Obwohl das Wetter am frühen Morgen nicht unbedingt mitspielte, es hatte leicht geregnet, blieb die Initiatorin dieser erstmaligen Veranstaltung optimistisch. „Es ist ja angenehm mild und jetzt auch noch trocken, was die Menschen an einem solchen Feiertag dann auch nach draußen lockt.“ Mit einer dermaßen großen Resonanz hatte sie selbst nicht gerechnet. Bereits um 11 Uhr war der abgesperrte Bereich im Grubenhof gut gefüllt. Noch voller wurde es zum Nachmittag.

Es waren aber nicht nur Väter, die sich zu der Musik der „Rocking Arrows“ und „Rock’ n’Radio Lab“ amüsierten. Auch viele Frauen ließen sich den Spaß nicht nehmen, in entspannter Atmosphäre dabei zu sein und zu tanzen. Sie trauten sich eher als die Männer, die Musik auf der Tanzfläche auszuleben.

Kultige Kleidung

Einige Besucher nutzten das Fest, um mit kultiger Kleidung aufzutreten und für besondere Farbtupfer an diesem Tag zu sorgen. „Wir sind der Christian-Steiffen-Fanclub hier aus Edewecht“, gab sich Lars König zu erkennen. Der Edewechter war zusammen mit zwei Freunden im Grubenhof, um mitzufeiern. Ihre auffällige Bekleidung ließ andere Besucher schon neugierig werden.

Von der Veranstaltung war Lars König wie viele andere auch sehr angetan. „Gute Musik, gute Atmosphäre. Wenn hier so etwas stattfindet, muss es auch unterstützt werden. So etwas sollte es öfter geben.“ Was nicht nur ihm auffiel, war die Altersstruktur. „Ich würde mir wünschen, dass hier mehr jüngere Leute wären. Jetzt zum Nachmittag werden es wohl einige mehr, aber die Älteren sind hier doch sehr stark vertreten.“ Um diese Party auch für Jüngere attraktiver zu machen, schlug er vor, beim nächsten Mal vielleicht noch einen DJ zu holen, der dann auch Musik für die junge Generation auflegen könnte.

Edewechter würden sich freuen

Dass es im kommenden Jahr eine Fortsetzung geben soll, darin waren sich viele Besucher einig. „Heute war es ein voller Erfolg, anders kann die Veranstaltung nicht bewertet werden. Das muss im nächsten Jahr noch einmal gemacht werden“, finden Carola Beninga und Mark Meyer, die Bärbel Bischof „in kleinem Rahmen“ unterstützt haben. „Was meine Mutter in die Hand nimmt, klappt auch“, führte Frau Beninga aus. Auch die Initiatorin kann sich eine Fortsetzung vorstellen. „Ich bin von vielen angesprochen worden, es im nächsten Jahr wieder stattfinden zu lassen.“ Die Edewechter würden sich darüber freuen.