Ausstellung: Bronze und Malerei

Eyhausen Bronzeplastiken von Susanne Kraißer und Bilder von Katharina Lichtenscheidt zeigt der Zwischenahner Maler und Galerist Puck Steinbrecher bis zum 1. November in der Galerie Moderne. Weil aufgrund der Corona-Beschränkungen eine klassische Ausstellungseröffnung mit zahlreichen Besuchern nicht möglich ist, gibt es ein Eröffnungswochenende an diesem Samstag, 5. September, von 14 bis 17 Uhr sowie am Sonntag, 6. September, von 11 bis 17 Uhr in der Galerie Moderne am Delf 37. Die Künstlerinnen werden anwesend sein.