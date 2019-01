Felde /Eggeloge Die Felder Straße gehört nicht zu den großen Verkehrsachsen im Ammerland und trotzdem ist sie in anderer Hinsicht von Bedeutung. Sie besticht durch ihre Baumbepflanzung, und diese ist so wertvoll, dass die Straße vom Niedersächsischen Heimatbund zur Allee des Monats gekürt wurde. „Die Felder Straße verläuft von Felde schnurstracks in nordöstliche Richtung und wird dabei nahezu geschlossen von Stiel-Eichen gesäumt. Sie weist neben den wechselständig angeordneten alten Eichen einen Belag aus alten Klinkersteinen auf und ist somit auch kulturhistorisch von Bedeutung. Überdies prägt die Allee auf einer Länge von knapp 1,5 Kilometern die Ammerländer Landschaft. Erst kurz vor Eggeloge wechselt die Baumart, und der nördliche Teil der Allee besteht aus Linden“, heißt es in der Begründung. Eichen seien nicht nur für das Ammerland typisch, sondern auch für zahlreiche andere Alleen in Niedersachsen. Und dafür sei die Felder Straße „ein besonders herausragendes Beispiel“.

Die Projekte Der Erhalt von Alleen liegt dem Niedersächsischen Heimatbund am Herzen. Sie prägen das Landschaftsbild und sind ökologisch wertvoll. Gepflanzt wurden vorrangig Eichen und Linden, aber auch weitere Baumarten. Mit Hilfe der Bevölkerung wurde eine repräsentative Übersicht der wichtigsten und schönsten Alleen Niedersachsens erstellt. Gefördert wurde das rund dreijährige Projekt von der Bingo-Umweltstiftung. Die Baumreihen wurden nach einheitlichen Kriterien charakterisiert und bewertet. Die wesentlichen Merkmale sind dabei die Länge und das Alter der Alleen, ihre Baumartenzusammensetzung, Geschlossenheit und landschaftsprägende Bedeutung. Obwohl das Projekt im vorigen Jahr beendet wurde, können noch weitere Alleen gemeldet werden. Informationen zu den Ergebnissen finden Interessierte im Internet auf der Homepage des Heimatbundes. Das Anschlussprojekt läuft seit Januar 2019. Gesucht werden „Alleepaten“, die sich um den Erhalt der Baumreihen in ihrer Region kümmern. Auch dieses Projekt wird von der Bingo-Umweltstiftung finanziell unterstützt.

Der Baumbewuchs sorgt für Schatten im Sommer und schützt die Straße vor Niederschlägen. Die Baumreihen sind Gestaltungselement und begrenzen die Fahrbahn. Sie sind Lebensraum und Nahrungsquelle für Tiere und tragen zur Luftreinheit bei. Allerdings gibt es immer weniger davon. Denn durch den Ausbau von Straßen mussten vielerorts die Bäume weichen. Auch Nachpflanzungen werden eher selten vorgenommen.

Diese Entwicklung war für den Niedersächsischen Heimatbund Anlass, ein Projekt ins Leben zu rufen. Finanzielle Unterstützung gab es von der Bingo-Umweltstiftung. Von Januar 2015 bis Mai 2018 wurden die 500 schönsten und wertvollsten Alleen Niedersachsens gesucht. Annähernd 2000 sind inzwischen in der Datenbank gelistet. Sie umsäumen Straßen in einer Länge von insgesamt rund 1800 Kilometern. Weitere Meldungen sind noch möglich.

Wer sich intensiver mit dem Thema befassen will, kann sich darüber hinaus an dem Folgeprojekt „Alleepaten“ beteiligen, das ebenfalls von der Bingo-Umweltstiftung gefördert wird. Für ausgewählte Regionen werden Gruppen und Einzelpersonen gesucht, die Alleen eigenständig betreuen. Sie sollen Meldungen entgegen nehmen, Alleen begutachten und zum Erhalt beitragen. Geplant sei der Aufbau eines niedersachsenweiten ehrenamtlichen Netzwerks, heißt es in der Erklärung des Heimatbundes. Ein hauptamtlicher Mitarbeiter des Heimatbundes werde die Alleepaten schulen und weitere ehrenamtliche Mitarbeiter werben. Kooperationspartner ist die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.