Musik: Karfreitagskonzert mal online

Felde Karfreitag ohne ein klassisches Konzert in der Kapelle Felde: Das gab es in den vergangenen Jahren noch nie. Trotz Corona sollen Musikliebhaber nicht auf eine musikalische Einstimmung aufs Osterfest verzichten, dachten sich die Organisatoren Kati Bartholdy und Holger Harms-Bartholdy und verpflichteten das Duo Sempre für ein Online-Konzert. Unterstützt werden sie dabei von der Baptistengemeinde Westerstede. Am Karfreitag, 10. April, wird das hochkarätig besetzte Konzert um 20 Uhr als Livestream aus den Räumen des Gemeindezentrums der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Westerstede gesendet.

Bei der Besetzung des Konzerts haben die Veranstalter wieder namhafte Musiker gewonnen. Hinter dem Duo Sempre verbirgt sich das aus der Ukraine stammende Ehepaar Dariya Panasevych und Arsen Asanov. Wie es in der Ankündigung heißt, schlossen sie ihr solistisches Masterstudium am Mozarteum Salzburg und später auch ihr Masterstudium als Duo an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg mit Auszeichnung ab. Seit sieben Jahren spielen sie zusammen, brachten zwei CDs heraus und absolvierten Konzerte in West- und Osteuropa. Neben Originalstücken gehören zu ihrem Programm auch Bearbeitungen sowie eigene Kompositionen von Arsen Asanov. Am Karfreitag wollen sie in ihrem Online-Konzert unter anderem Werke Boccherini, Castelnuovo-Tedesco, Sören Sieg, Nikita Koshkin und Arsen Asanov vorstellen.

Das Duo Sempre lebt und arbeitet in der Region. Seit drei Jahren wohnen die beiden Künstler in Oldenburg und unterrichten im Bereich klassische Gitarre auch an diversen Musikschulen, darunter im Ammerland.

Wer das Online-Konzert zu Hause am Computer verfolgen möchte, kann sich auf der Website des Duos informieren. Hier finden sich die Zugangsdaten und weitere Informationen zum Konzert. Auskünfte erteilt auch das Ehepaar Bartholdy, Telefon 04488/9382.

Mehr Informationen unter www.duosempre.de