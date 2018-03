Fikensolt Nicht nur auf dem Pferderücken, auch auf dem Tanzparkett machen die Mitglieder des „Ammerländer Reitclubs von 06 e.V.“ eine gute Figur. So ist auch diesmal alles bestens vorbereitet für den großen öffentlichen Reiterball. Das Organisationsteam lädt für diesen Samstag, 24. März, herzlich alle Reiter und Nichtreiter zu dieser festlichen Abendveranstaltung ein.

Die Gala- und Partyband „Casablanca“ soll mit ihrem facettenreichen Programm für Stimmung bis in die frühen Morgenstunden sorgen. In den Pausen gibt es den passenden Sound von der „Compact-Disco“ mit einer gut ausgestatteten Ton- und Lichtanlage.

Ansprechende Dekoration, passendes Ambiente, Live-Musik und Compact-Disco bieten ideale Voraussetzungen für ein rauschendes Fest in rustikal-gemütlichem Ambiente.

Die Zufahrt zur Mega-Diele auf Schneiders Hof am Schlossweg in Fikensolt ist ausgeschildert. Parkplätze sind an der Reithalle am Schlossweg reichlich vorhanden, und das Gelände ist bei Nacht gut ausgeleuchtet.

Der Tanzabend beginnt am Sonnabend, 24. März, um 19.30 Uhr in der beheizten und festlich geschmückten Scheune. „Rechtzeitiges Erscheinen ist wegen der Tischreservierung ratsam“, betont Silke Meyer vom Organisationsteam. Die Gäste werden gebeten, in festlicher Abendgarderobe zu erscheinen.

Die Mitglieder des Ammerländer Reitclubs laden herzlich ein zum großen öffentlichen Reiterball und freuen sich auf viele Gäste. Karten können im Vorverkauf für acht Euro unter Telefon 01 72/ 4 30 03 98 (Silke Funk) reserviert werden. An der Abendkasse sind die Tickets für jeweils zehn Euro zu haben.