Gießelhorst „Ein neues Zuhause für uns alle“, brachte es Frank Brüntjen, Vorsitzender des Ortsbürgervereins (OBV) Gießelhorst, freudig auf den Punkt. Nach herkömmlicher Tradition wurde unter großer Beteiligung der Dorfbevölkerung ein zünftiges Richtfest beim Neubau des Dorfgemeinschaftshauses in Gießelhorst gefeiert.

Mit einer symbolischen Wünschelrute und begleitet von Handwerkern und Bürgern machten sich OBV-Vorsitzender Frank Brüntjen und seine Stellvertreterin Silke Schmidtmann auf die Suche nach dem fehlenden Balken. Die Nachbarn des Neubaus hatten ein gutes Versteck für den geschmückten Balken gefunden. So durften die beiden Vorsitzenden dann jeweils einen Ritt auf dem geschmückten Balken von Baum zu Baum erleben.

Auch Nebengebäude wird hergerichtet Das Gemeinschaftshaus umfasst 160 Quadratmeter. Der große Veranstaltungsraum bietet 100 Sitzplätze. Weiterhin gibt es Küche und Sanitärbereich. Ausbaufähig ist bei Bedarf der Dachboden. Ein älteres Nebengebäude auf dem 3000 Quadratmeter großen Areal möchten die Gießelhorster nutzen und in Eigenleistung herrichten. Auch die Pflasterarbeiten mit Parkplätzen und Gestaltung der Außenanlage wird die Dorfbevölkerung in Eigenregie umsetzen. Im Vorfeld hatten die Bürger bereits umfangreiche Vorarbeiten geleistet, damit die Bauarbeiten pünktlich starten konnten. Die ersten Anfragen für Weihnachtsfeiern und Konfirmationen würden bereits vorliegen, heißt es.

Frank Brüntjen begrüßte die Gäste aus Gießelhorst und den umliegenden Dörfern, Vertreter der Stadt und des Rates sowie die Handwerker. Was vor zwölf Jahren beantragt worden sei, stehe jetzt kurz vor der Fertigstellung. Der Arbeitskreis Dorferneuerung der Dörfer Hüllstede, Garnholt und Gießelhorst habe gute Arbeit geleistet.

Seinen großen Dank sprach Brüntjen den Handwerkern und dem Bürgermeister aus, der derzeit in Urlaub ist. Klaus Groß habe sich persönlich in Gießelhorst um einen geeigneten Standort für das Domizil der Dorfbevölkerung gekümmert. Das Gebäude sei in einer ortstypischen Bauweise errichtet, füge sich in die Umgebung der ehemaligen Hofstelle zur Loye hervorragend ein und würde somit bei Feierlichkeiten keine Nachbarn stören.

Lars Schmidt-Berg, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Westerstede, betonte, dass es bis zum Richtfest ein langer Weg gewesen sei. „Gießelhorst ist eine starke Gemeinschaft und hat gemeinsam gekämpft. Ein Dorf mit Zukunft“, betonte Schmidt-Berg. „Alles ist möglich geworden durch Eigenleistung der Gießelhorster.“ Der Dorferneuerungsplan sei 2011 genehmigt worden.

In diesem Frühjahr begannen die Bauarbeiten. Fertig sein soll das neue Dorfgemeinschaftshaus Mitte November.

Das Bauvorhaben kostet einschließlich Grunderwerb 400 000 Euro. 53 Prozent (rund 208 000 Euro), können aus Fördermitteln der Dorferneuerung finanziert werden.