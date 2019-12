Godensholt Das Gelände beim Sportplatz ist weihnachtlich geschmückt, die Buden sind aufgebaut und die Hobbyhandwerker präsentieren ihre handwerklichen Produkte: An diesem Sonnabend, 21. Dezember, lädt das Organisationsteam vom FC Sportfreunde Godensholt zum Weihnachtsmarkt beim Sportgelände ein.

Seit 2004 hat die gesellige Veranstaltung am letzten Wochenende vor Weihnachten einen festen Platz im Terminkalender. „Im Sportheim findet in diesem Jahr wieder ein Hobbymarkt statt und ein Kunsthandwerker verkauft draußen Vogelhäuser in verschiedenen Variationen“, gibt Hermann Kruse vom Orga-Team bekannt. Wer also noch ein besonderes Geschenk sucht, könnte fündig werden.

Der Weihnachtsmarkt ist eine Einstimmung auf das Fest und gleichzeitig eine Tür im Lebendigen Adventskalender von Godensholt. Der Markt öffnet am Sonnabend, 21. Dezember, ab 16 Uhr. Das Ende ist gegen 22 Uhr vorgesehen. Wie in jedem Jahr kommt der Weihnachtsmann – er hat sich für 17 Uhr angekündigt und wird für die Kinder Überraschungen mitbringen. Ballonkünstler Karsten Poelmeyer wird Wünsche erfüllen und für die Mädchen und Jungen lustige Luftballonfiguren fertigen.

Das Angebot an Speis und Trank ist ebenfalls wieder reichlich: Bratwurst, Pommes, heiße Waffeln sowie Glühwein, Grog, Feuerzangenbowle und Kinderpunsch werden angeboten.