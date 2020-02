Godensholt Fröhliches Treiben und munteres Kinderlachen erfüllt seit vielen Wochen jeden Montag ab dem späten Nachmittag die Godensholter Turnhalle. Was auf den ersten Blick nach Spielerei aussieht, ist intensives Proben. Die 21 Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren vom Kinder- und Jugendchores „The Nightingales“ fiebern ihrem Auftritt in wenigen Wochen entgegen. „Mirinda Zauberwind“ werden sie präsentieren – bis dahin hat sich die Turnhalle in eine festliche Musical-Veranstaltungshalle mit einer wunderschönen Bühne verwandelt.

Das Leitungsteam mit Karin Harms, Klaudia und Karina Borchers hat viel Zeit, Engagement und Herzblut investiert und mit den jungen und eifrigen Talenten edas zauberhaftes Kindermusical einstudiert. „Wir haben ganz liebe Kinder, die gut bei der Sache sind und fleißig lernen“, erklärt Karin Harms. „Mirinda Zauberwind“ wird am 29. Februar und 1. März in der Turnhalle aufgeführt.

Termine und Tickets Aufführungen sind für Sonnabend, 29. Februar, 15 Uhr, und Sonntag, 1. März, 15 Uhr, geplant. Die Erfahrung der vorangegangenen Musicals hat gezeigt, dass die Karten sehr begehrt sind, daher ist es ratsam, im Vorverkauf die Karten zu besorgen. Bei Kfz-Borchers, Burgallee 3, Godensholt, und bei Familie Harms unter Telefon 0 44 09/14 27 können die Karten bestellt werden. Erwachsene zahlen fünf Euro, Kinder 2,50 Euro.

Kira, Anneke, Leonie, Johanna, Helen und all die anderen kleinen Musical-Stars haben sich dieses Musical ausgesucht. „Ich habe drei Vorschläge gemacht, die Kinder haben sich für Mirinda entschieden“, freut sich die Leiterin über den Einsatz und den Spaß der Mädels, die die Auswahl selbst in die Hand genommen haben. Bis es so weit war, brauchten die „Nightingales“ junge Verstärkung. Im Nu war das Ensemble komplett: „Wir haben in der Grundschule Nordloh gefragt, wer Lust hat mitzuspielen“, erzählen Femke und Milena, die bereits Musical-Erfahrung bei vorangegangenen Aufführungen in Godensholt gesammelt haben. „Texte auswendig zu lernen, ist nicht schwer“, erzählt Bewke, sieben Jahre – und die anderen Mädels stimmen ihr zu. Jüngste im Team ist Ria mit sechs Jahren. Und in einem weiteren Punkt stimmen auch alle überein: „Das Musical hat eine tolle Geschichte und schicke Kostüme.“

Für Karin Harms und Klaudia Borchers ist es bereits das vierte Musical, das sie mit Mitgliedern des 2011 gegründeten Kinder- und Jugendchores einstudieren. Die Proben sind vor eineinhalb Jahren gestartet.

Das Leitungsteam ist sehr dankbar für die Unterstützung durch die Eltern, die auch behilflich waren bei der Zusammenstellung der Kostüme. Die Bühne wird etwa zwei Wochen vor der Aufführung aufgebaut. Die Klüterjungs helfen tatkräftig beim Auslegen des Fußbodens und beim Aufbau der Bühne“, ist Karin Harms dankbar. Das Bühnenbild gestaltet Frank Schone aus Godensholt, zusammen mit Eltern. Karina Borchers ist seit Beginn dabei: Früher als Kind auf der Bühne, heute, als 18-Jährige, im Leitungsteam.

Das märchenhafte Musical selbst handelt von Mirinda, einem fröhlichen, frechen, aber mutigen und geschickten Elfenmädchen, das für jede Menge Aufregung und Wirbel sorgt. Sie muss gegen die gefräßigen Schwarzwespen mit dem trotteligen Hauptmann Ricco Griftstachel kämpfen – und auch die mysteriöse, kaltherzige Elfenfrau Lulu Morgenreif macht ihr das Leben schwer.