Godensholt Am vergangenen Wochenende stand nach drei Jahren wieder das obligatorische Erntefest in Godensholt an. Der Ortsbürgerverein hatte in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Godensholt und der Unterstützung aller örtlichen Vereine ein buntes Programm vorbereitet.

„Die Tensinger haben eine wunderbare Andacht mit Gesangseinlagen gestaltet“, schwärmt Christiane Nienaber, Vorsitzende des OBV, vom Auftakt des Erntefestes am letzten Freitagabend. Inhaltlich sei es um das Wort „Danke“ gegangen, das vieles in Menschen auslösen und bewirken könne.

Hockenball

Die knapp 70 Besucher seien von der Andacht sehr angetan gewesen. Das anschließende Binden der Erntekrone sei dank der zahlreichen Unterstützung zügig von der Hand gegangen und habe allen Spaß gemacht. „Es war ein schöner Abend mit einem großen Zusammengehörigkeitsgefühl und ein gelungener Auftakt für das Erntefest in Godensholt“, freute sich Christiane Nienaber.

Am Samstag stand in der Turnhalle der „Hockenball“ auf dem Programm. „Rund 150 Leute waren da und haben schön gefeiert“, so die Vorsitzende, die sich über ein gemischtes Publikum aller Altersstufen gefreut hat.

Bei herrlichem Spätsommerwetter zog am gestrigen Sonntag der Ernteumzug durch Godensholt. Angeführt von der Erntekrone und dem Schützenspielmannszug Ocholt-Howiek folgten mehr als 25 ideenreich geschmückte Wagen und verkleidete Fußgruppen dem Korso. Die Freiwillige Feuerwehr und das Rote Kreuz begleiteten den Umzug. Da war ein fast fertiger Bauwagen unterwegs, die „Wittenheister“ hatten Getreideernte „anno dazumal“ thematisiert, die Erntekids hatten einen Erntewagen dekoriert und die Nachbarn aus Loher Ostmark ein Haus für „Insektenkraam“ auf einen Anhänger gebaut, „Trolle up Tour“ waren unterwegs, die Vespertiet wurde eingehalten und der Goldrausch ist inzwischen auch in Godensholt angekommen. Besonders war, dass mehrere Umzugswagen von historischen und vielfach bunt geschmückten Traktoren gezogen wurden.

Festrede

Nach dem Umzug und dem Aufziehen der Erntekrone hielt der Bundestagsabgeordnete Stephan Albani die Festrede auf dem Dorfplatz. Cafeteria, Kinderprogramm und Tombola rundeten das Programm des diesjährigen Erntefestes in Godensholt ab. Wie Christiane Nienaber erzählte, habe es bereits nach den ersten zwei Tagen viel Lob für ein gelungenes Erntefest gegeben.