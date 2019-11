Godensholt Die Aktion „Lebendiger Adventskalender“ ist zu einer guten Tradition in Godensholt geworden. Derzeit dreht sich in der Bauerschaft vieles um die Treffen im Advent. Vereine, Gruppen, Nachbarschaften und Familien haben sich ihre Gedanken gemacht und bereichern mit ihren Beiträgen den „Lebendigen Adventskalender“, der am 1. Dezember in die sechste Saison startet. Beginn ist an fast allen Tagen um 18.30 Uhr.

„Einige Termine sind noch frei geblieben, das macht nichts und kann sich noch ändern“, weiß Christiane Nienaber, 1. Vorsitzende des Ortsbürgervereins Godensholt, zu berichten. Vielleicht ergebe sich hier oder dort noch etwas. „Über spontane, kurzentschlossene Gastgeber freuen wir uns“, sagt Vorsitzende. Noch nicht belegte Tage sind der 2., 5., 9., 13, 15., 16. und 22. Dezember.

Die örtlichen Vereine sorgen für die Verpflegung und das Rahmenprogramm. Kinder, denen der Nikolaus den Stiefel füllen soll, möchten bitte einen Stiefel bis zum Dienstag, 3. Dezember, mit Namen versehen im Kindergarten „Pusteblume“ abgeben. Die Termine des Adventskalenders hängen auch im neuen Schaukasten des Ortsbürgervereins aus, der an der Friedenseiche steht.

Den geselligen Auftakt für den „Lebendige Adventskalender“ in Godensholt bildet am ersten Advent, 1. Dezember, das stimmungsvolle Adventsfrühstück im Gasthof Rothenburg.