Gristede Jede Menge „Hingucker“ gab es am Wochenende wieder bei der mittlerweile 8. „Landpartie“ auf Gut Horn in Gristede. Ins Auge stachen unter anderem die Holzskulpturen von Jared Bartz. Wenn er mit der Motorsäge Hand anlegte und Feinheiten im Gesicht einer Skulptur mit dem Antlitz von Designer Karl Lagerfeld herausarbeitete, blieben die Besucher stehen. Und manchem Zuschauer gefiel die Idee, sich auch selbst in dieser Form porträtieren zu lassen.

Besonders am Freitag und Samstag schlenderten zahlreiche Gäste zwischen Gutsgebäuden und Pagodenzelten über das Areal. Um zu schauen, aber auch, um vielleicht das eine oder andere Lieblingsstück mit nach Hause zu nehmen. Vom kleinen aber feinen Schmuckstück bis zum edlen Teppich reichte das Angebot bei mehr als 100 Ausstellern. Handgefertigte Möbelstücke gab es ebenso wie exquisite Getränke.

Wer Hunger hatte, konnte sich mit Sushi vom Oldenburger Restaurant Sherpa stärken oder bei „Kalieber“, der neuen Wirkungsstätte von Spitzenkoch Kai Klinkel, ein besonderes Stück Fleisch vom Grill bekommen.

Am Sonntag hatte es sich Piet Eppmann nach einem ersten Rundgang mit Freunden und Bekannten unter einem der Zelte bequem gemacht und wartete eine trockene Phase ab. „Wir kommen schon seit Jahren zur Landpartie“, sagte er. Besonders der vordere Marktplatz habe ihm gefallen. „Die Veränderungen im Programm in diesem Jahr sind deutlich sichtbar“, meinte er.

Für diese Veränderungen ist Julia Gräfin von Brühl verantwortlich, die von Gregor Schober, der das Format entwickelt hat, in diesem Jahr als Veranstalterin mit ins Boot geholt wurde. Sie war am Sonntag durchaus zufrieden, auch wenn die Besucherzahl am Freitag und Samstag größer war. Aber die Norddeutschen sind gut vorbereitet“, sagte sie mit Blick auf manche Besucher, die Tweed-Sakko oder das Kostüm kurzerhand mit Gummistiefeln oder -stiefeletten kombiniert hatten. Die brauchte man am Sonntag auch auf den Wiesen an der Zwischenahner Straße, die als Parkplatz fungierten. Im aufgeweichten Boden blieben tatsächlich einige Fahrzeuge stecken.

Am Sonntagabend rechnete von Brühl mit rund 8000 Besuchern über die drei Tage der Landpartie und freute sich mit vielen zufriedenen Ausstellern und Gästen über gute Gespräche.