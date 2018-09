Gristede Schlemmen, Shoppen und Bummeln: Auf Gut Horn in Gristede findet ab diesem Freitag, 21. September, die siebte Auflage der Landpartie statt. Die Aussteller kommen nicht nur aus dem Nordwesten, sondern auch aus Berlin, München oder Stuttgart. Schals, Plates und Stolas aus Alpakawolle, duftende Lavendelprodukte, Feinkost, Schmuck, Mode oder Antiquitäten erwarten die Besucher.

Parkplätze vorhanden – Festes Schuhwerk empfohlen Der Eintritt kostet 12,50 Euro für ein Tagesticket, Kinder bis 16 Jahre zahlen keinen Eintritt. Die Öffnungszeiten sind von diesem Freitag, 21. September, bis Sonntag, 23. September, täglich von 10 bis 19 Uhr. An der Leine geführte Hunde sind auf der Landpartie willkommen. Parkmöglichkeiten gibt es in unmittelbarer Nähe. Die Anfahrt ist in der Nähe des Gutes ausgeschildert, ebenso die Parkplätze. Der Zugang erfolgt über den Haupteingang an der Allee. Die Veranstalter empfehlen festeres Schuhwerk.

Und da Shoppen bekanntlich hungrig macht, sorgen beispielsweise „Die Geschmacksträger“, der „Nordenholzer Hof“ oder „Herrlich Gutes Essen“ für Genuss. Außerdem gibt es Foodtrucks mit Kaffeespezialitäten und junger Küche. Für jazzige Klänge sorgen Sängerin Soleil Niklasson und Saxophonist Gregor Stennecken.

Späne fliegen bei Jared Bartz: Der Bildhauer schneidet im Park mit der Motorsäge aus großen Eichenblöcken ausdrucksvolle Charakterköpfe. Barbara Sassmannshausen zeigt in der Kastanienallee ihre Windsbräute aus Weidengeflecht.

Wieder ausgeschrieben wird ein Floristikpreis zum Thema „Herbstlich tafeln“. Drei Blumenkünstler werben um die Gunst der Besucher. Es gibt große Blumensträuße zu gewinnen. Premiere hat in diesem Jahr die Piano-Cocktail-Bar im Park, von der aus ein schöner Blick auf das Gut geht. Die Konzertscheune ist gefüllt mit alten Ledersesseln, Bibliotheksmöbeln und feinem Silber. Premiere hat in diesem Jahr auch das neue, ausgewachsene Baumhaus aus Hessen. In der alten Wagenremise stehen einige der schönsten Rennwagen der Vintage Race Days. Hier findet sich auch das Rennsport-Café, in dem die Teams zu Benzingesprächen einladen.