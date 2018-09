Gristede Für drei Tage hat sich das Gut Horn in Gristede in ein eigenes kleines Dorf verwandelt. Seit Freitag präsentierten 103 Aussteller hier bei der siebten Landpartie ihre Waren, die von Tee und Wein über Textilien, Schmuck und Handtaschen bis hin zu handwerklichen Arbeiten und Pflanzen reichten.

„Aufgebaut ist diese Landpartie wie eine englische Gartenmesse mit ihrem ganz eigenen Format mit schönen analogen Erlebnissen für die Besucher und Aussteller“, erklärte Julia von Brühl. Sie ist für die Öffentlichkeitsarbeit dieser Veranstaltung zuständig, die ein Bestandteil der Dachmarke „The Weekend“ ist – eine seit diesem Jahr fünfteilige Serie von unterschiedlichen außergewöhnlichen Events. Unter anderem gehören dazu auch die Oldtimer-Rennen im Schlosspark Rastede.

Auffällig bei der Gestaltung der Ausstellungsfläche sind die Plätze, aber auch Nischen, um sich zu entspannen und auszuruhen. Es gibt an den unterschiedlichen Ständen viel zu sehen und zu entdecken. „Wir möchten hier natürlich den Besuchern Erlebnisse bieten und, was sehr wichtig ist, Begegnungen. Die Gäste sollen sich mit den Anbietern austauschen und informieren können. Dabei darf die Entspannung nicht zu kurz kommen“, so Julia von Brühl.

Die Idee zur Durchführung dieser Landpartie beim Gut Horn stammt von Gregor Schober, der vor sieben Jahren den Besitzer Hans-Georg Frers ansprach. „Es ist eine besondere Veranstaltung, die nicht überall zu finden ist“, so der Eigentümer der Anlage. „Im Laufe der sieben Jahre wurde den Gästen immer wieder Neues geboten. Und trotz meiner anfänglichen Bedenken wird sowohl von den Besuchern als auch von den Ausstellern Rücksicht auf diese Anlage genommen.“

Die weiteste Anreise als Aussteller hat in diesem Jahr Traute Conrad. Sie kommt aus Ludwigsburg bei Stuttgart und präsentiert in der „Orangerie“ ihren Vintage-Schmuck aus den USA. „Ich bin zum ersten Mal hier und lerne natürlich ein neues Publikum kennen“, erzählte sie. Das Interesse an ihrem Angebot, hochwertiger Schmuck aus besonderen Materialien, ist hoch. „Es überwiegen allerdings die Informationsgespräche, wobei den Kunden schon erklärt wird, dass dieser Modeschmuck zumindest in den USA beim Tragen die jeweilige Stimmung ausdrückt, weniger den Reichtum.“

Der Qualitätsgedanke spielt bei der Landpartie grundsätzlich eine besondere Rolle. „Die angebotenen Produkte sind schon sehr hochwertig. Die Entwicklung der letzten sieben Jahre gibt uns dabei Recht, diesen Weg fortzufahren. Wir sind kein Kunsthandwerkermarkt, sondern präsentieren in einer besonderen Breite hochwertige Produkte“, führte Julia von Brühl aus.