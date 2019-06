Hahn-Lehmden Vereine stehen wohl überall vor der Herausforderung, Nachwuchs zu gewinnen und sich zukunftsfähig aufzustellen. Neue Mitglieder zu finden, ist aber gar nicht so einfach. Das wissen auch die Vereinsvertreter aus dem Rasteder Norden. „Wir Vereine und Institutionen haben es immer schwerer, junge Menschen für unsere Angebote zu gewinnen“, sagt Axel Wilken, Vorsitzender des Schützenvereins Hahn.

Gerade junge Familien, die zugezogen sind, würden die Möglichkeiten, die die örtlichen Vereine anbieten, gar nicht kennen. „Wir haben bei uns in den vergangenen Jahren versucht, über einen Tag der offenen Tür Einblicke in unsere Aktivitäten zu gewähren. Die erhoffte Resonanz war meist nicht so groß“, sagt Wilken.

Gemeinsam mit einer Reihe weiterer Vereine aus dem Rasteder Norden soll jetzt eine Initiative gestartet werden, um Angebote gemeinsam zu präsentieren. „So haben wir eine größere Chance, mehr Leute anzusprechen“, sagt Wilken, der in einer solchen Veranstaltung auch die Möglichkeit sieht, einen guten Eindruck bei den Neubürgern zu machen. „Unsere Orte wachsen immer weiter, aber wir kriegen es nicht hin, neue Mitglieder zu gewinnen“, sagt der Schützenvereinsvorsitzende und wirbt jetzt für einen Schulterschluss der Vereine im Rasteder Norden.

An Bord sind bisher neben dem Schützenverein Hahn auch der Schützenverein Nethen, die Freiwillige Feuerwehr Hahn, der Spielmanns- und Fanfarenzug Hahn-Nethen, die Jugendgruppe „Die Falkenaugen“ des Hegerings Rastede-Nord, der TuS Lehmden, der Landfrauenverein und auch das Jugendkulturprojekt „Alive“ der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Rastede. „Unter dem Motto ,Verstärkung gesucht! – Vereine stellen sich vor‘ wollen wir mit einer gemeinsamen Veranstaltung vereinsübergreifend um Nachwuchs werben“, erläutert Wilken. Dort sollen die vielen attraktiven Möglichkeiten, die es im Rasteder Norden gibt, präsentiert werden.

Zweimal kamen Interessierte bereits zu Gesprächen zusammen, weitere Vereine aus dem Rasteder Norden können gerne noch dazustoßen. Nähere Informationen zu dem Projekt erteilt Wilken unter Telefon 0 44 02/91 95 40. Als Termin für die Detailabstimmung wurde Mittwoch, 25. September, um 19 Uhr in der Schützenhalle in Hahn festgelegt.

Die gemeinsame Veranstaltung soll dann am Samstag, 19. Oktober, von 13.30 bis 18 Uhr rund um die Schützenhalle in Hahn stattfinden. Geplant ist bereits, dass für die Teilnehmer eine Rallye beziehungsweise ein Quiz angeboten werden soll. „So wollen wir erreichen, dass jedes Kind einmal zu jedem Stand geht und alle Angebote kennenlernt“, sagt Wilken.