Hahn-Lehmden Wer tritt in Hahn-Lehmden die Nachfolge von Schützenkönig Helmut Kamp und seinem Gefolge an? Das ermittelt der Schützenverein Hahn am Samstag, 3. August. Am Nachmittag beginnt in der Schützenhalle in Hahn-Lehmden das Königsschießen. Gegen 19 Uhr soll dann das neue Königshaus auf dem Schützenplatz an der Wilhelmshavener Straße proklamiert werden.

Das Königsschießen ist Teil der Hahner Schützentage, die bereits am Montag mit dem Schießen der örtlichen Vereine, Betriebe und Gemeinschaften begonnen haben. An diesem Donnerstag und Freitag, 1. und 2. August, besteht noch einmal die Möglichkeit, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Geschossen wird jeweils in der Zeit von 18.30 bis 22 Uhr in der Schützenhalle in Hahn–Lehmden.

Nach der Proklamation des Königshauses am Samstagabend soll auf der Grün-gelben Nacht ausgiebig gefeiert werden. Dazu sind befreundete Vereine, Betriebe, Gruppen und alle Interessierten eingeladen. Die Fete steigt am Samstag, 3. August, ab 20 Uhr in der Schützenhalle. Für Musik sorgt DJ Stefan. „Zur Eröffnung des Abends stellen wir unser frisch gebackenes Königshaus vor und stoßen auf die neue Regierung an“, kündigt Vereinsvorsitzender Axel Wilken an.

Am Sonntag, 4. August, werden die auswärtigen Vereine um 15 Uhr zum Empfang auf dem Schützenplatz erwartet. Musikalisch begleitet der Spielmanns- und Fanfarenzug Hahn-Nethen den Aufmarsch. Danach beginnt in der Schützenhalle der gesellige Teil des Nachmittags bei Kaffee, Berlinern, Kaltgetränken und Gegrilltem. Weitere Höhepunkte bilden eine Trödeltombola sowie die Siegerehrungen des Preisschießens der örtlichen Vereine und der Schätzaufgabe.