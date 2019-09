Halsbek Die Ernte ist weitgehend eingefahren, jetzt wird erst einmal gefeiert: Am kommenden Wochenende gibt es ein zweitägiges Programm in Halsbek. Dazu gehören ein großer Festumzug, zahlreiche Angebote für Kinder sowie Möglichkeiten zum geselligen Beisammensein.

Das 85. Erntefest wird am Samstag, 7. September, um 16 Uhr von Jungen und Mädchen aus dem Johannes-Kindergarten mit fröhlichen Liedern eröffnet. Daran schließt sich eine Kinderdisco an. Für die jungen Besucher hat die Landjugend außerdem etliche Spiele vorbereitet, darunter ein Bobby-Car-Rennen und Dosenwerfen. Auch ein Mäh-Roboter-Roulette für Interessierte ist im Angebot.

Abends ab 20 Uhr wird im Festzelt auf dem Schulhof weitergefeiert. Der Erntefestausschuss lädt zur Party mit DJ Fuzzy ein. Der Eintritt ist frei. Die Einladung richtet sich auch an Erntewagengemeinschaften, die nach dem Schmücken des Wagens vorbeikommen wollen.

Am Sonntag sammeln sich sich Wagengespanne und Fußgruppen um 12.30 Uhr bei der Baumschule Martens in Hoheliet für den rund zweieinhalbstündigen Festumzug. Um 14 Uhr treffen sie in Halsbek ein. Unter anderem sind die fantasievollen Beiträge an der Brinkstraße, Marienstraße und Halsbeker Hauptstraße zu sehen. Es werden mehrere Runden im Dorf gedreht. Einzelne Beiträge werden vorgestellt und die Themen kommentiert. Die Organisatoren machen darauf aufmerksam, dass ziehende Fahrzeuge vom Halter für die Veranstaltung versichert werden muss.

Anschließend wird auf dem Festplatz bei der Schule bei Musik weitergefeiert. Die Buden haben geöffnet und eine Kaffeetafel mit selbst gebackenem Kuchen steht bereit.