Halsbek Tatkräftig angepackt wird derzeit in Halsbek: In warmer Arbeitskleidung sind viele Ehrenamtliche mit Rosenschere, Bindedraht, Schaufel, Akkuschrauber, Hammer und sonstigen Gerätschaften auf dem Gelände des Heimathauses im Einsatz. „Am ersten Adventswochenende findet unser Klövermarkt statt und da gibt es in diesen Tagen noch viel zu erledigen“, erklärt Walter Logemann, Vorsitzender des Heimatvereins Halsbek.

Viele freiwillige Helferinnen und Helfer aus Halsbek und umzu verwandeln das gesamte Areal in eine Weihnachtslandschaft. Auch, wenn die Arbeitsabläufe bekannt sind – in diesem Jahr feiert der Heimatverein Halsbek als Veranstalter mit dem 25. Klövermarkt ein stolzes Jubiläum – gibt es beim Aufbau der zahlreichen Buden und Zelte, beim Auslegen des Schreddermaterials, beim Aufstellen der Tannenbäume oder Anbringen der vielen Lichterketten und Dekorationen viel zu beachten und zu organisieren. Der Heimatverein sei sehr froh, sich auf die vielen Helferinnen und Helfer verlassen zu können. „Wer einmal dabei war, kommt gerne wieder, legt aber auch Wert darauf, erneut gefragt und willkommen geheißen zu werden“, erzählt Walter Logemann und macht deutlich, dass es jährlich aufs Neue eine wiederkehrende Aufgabe des Organisationsteams sei, für die Besetzung der Verzehrbuden, der Kaffeetafel und Backstuben an den beiden Tagen über 100 Ehrenamtliche zu motivieren.

Öffnungszeiten Der Klövermarkt rund ums Heimathaus in Halsbek hat an diesem Sonnabend, 30. November, von 15 bis 20 Uhr geöffnet und am 1. Advent, 1. Dezember, von 11 bis 20 Uhr. www.heimatverein-halsbek.de

„Bei den Freiwilligen und beim Organisationsteam kommen erfreulicherweise immer wieder auch jüngere Leute dazu und man kann zusammen mit den Ausstellern von einer großen Gemeinschaft, ja fast von einer ‚Klövermarktfamilie‘ sprechen. Alle ziehen begeistert an einem Strang, haben ein Ziel und sehen es als ‚unseren Markt‘ an“, ist der Vorsitzende dankbar.

Ideal sei die personelle Besetzung des Organisationsteams: „Hier sind Heimatvereinsmitglieder im Alter von 20 bis 70 Jahren, jeder bringt sich auf seine Weise ein und die Jüngeren haben dabei oft neue und frische Ideen und sorgen für den Einsatz digitaler Medien bei der Umsetzung.“

Walter Logemann erinnert sich an den Beginn des Klövermarkts 1995. Aus dem bis dahin praktizierten Adventsbasar sei ein Weihnachtsmarkt entstanden. Der Name „Klövermarkt“ ist benannt nach dem Schuster Klöver, von dem das Heimathaus zehn Jahre zuvor gekauft worden war. Anfangs setzte der Heimatverein den Zusatz „Christkind’s” Klövermarkt, um eine Verbindung zur Weihnachtszeit zu schlagen. Der Klövermarkt hat sich von der ersten Veranstaltung zu einem Anziehungspunkt eines heimeligen, urigen Weihnachtsmarktes mit der besonderen Note entwickelt und lockt alljährlich über 3000 Besucher, die aus der ganzen Region nach Halsbek anreisen, an.

Und wenn am 1. Dezember um 20 Uhr der 25. Klövermarkt seine Türen schließt, heißt es nach dem Abbau: Nach dem Markt ist vor dem Markt: „Gleich nach dem Klövermarkt setzt sich das 13-köpfige Organisationsteam zusammen zur ‚Manöverkritik‘, bei der alles Für und Wider zusammengetragen wird, um es im kommenden Jahr noch besser zu machen“, sagt der Vorsitzende des Heimatvereins. Für die Helfer gibt es eine Einladung am ersten Sonntag im Januar 2020 zum Helferfrühstück im Heimathaus.