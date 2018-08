Halsbek In Halsbek steigt das Lampenfieber, denn schon Donnerstagmittag müssen die Bewohner bei der Bereisung der Bewertungskommission von „Unser Dorf hat Zukunft“ ihre Heimat im besten Licht präsentieren. Dabei ist der kleine Ammerländer Ort schon recht weit gekommen und hat die Konkurrenz hinter sich gelassen. Mit 17 weiteren Dörfern steht Halsbek jetzt im Landesentscheid.

Kam da viel Arbeit auf alle zu? „Wir sind ja schon ein eingespieltes Team“, sagt Walter Logemann, Vorsitzender vom Heimatverein. Denn seit den 70er-Jahren stellt sich Halsbek regelmäßig dem Wettbewerb, war 2004 niedersächsischer Landessieger und erhielt auf Bundesebene die Silbermedaille. So wissen die Bewohner eigentlich schon recht genau, worauf es ankommt.

Die Stärken des Dorfes? Darüber sind sich alle einig und haben das auch nach früheren Bereisungen bescheinigt bekommen: „Die gepflegten Grünflächen und Gärten, das rege Vereinsleben, die Gemeinschaft“, zählt Ortsbürgervereinsvorsitzende Hille Brandt auf. „Wir sind ein aktives Dorf.“ Allein 18 Vereine gibt es, die teilweise auch eng zusammenarbeiten. Dazu kommen Kindergarten und Schule, die ebenfalls ins Dorfleben eingebunden sind. Denn der Nachwuchs soll seinen Platz in der Gemeinschaft haben, erklären die Vereinsvertreter. Jugendtreff, Kinderfeuerwehr und viele weitere Angebote gibt es bereits.

Mit der Erfahrung aus früheren Bereisungen gehen die Halsbeker mit einer gewissen Routine ans Werk. Nach einigen Besprechungen und einem letzten Arbeitseinsatz sollte nun alles klar sein für den Termin am Donnerstag, wenn die Kommission mit dem Bus vorfährt.

Aber auch bei bester Vorbereitung kann da noch einiges schief gehen, weiß Logemann. „90 Minuten sind nicht lange, wenn man alles zeigen möchte. So muss genau überlegt werden, an welchen Stellen die Kommission aussteigt – das kostet Zeit. Und auch die Pausen zwischen den Besichtigungspunkten werden genutzt, um etwas zu erklären und das Dorf vorzustellen.“ Hierbei werde das Mikrofon von einem an den nächsten Vereinsvertreter weitergereicht, die dann mit Herzblut berichten könnten. Aber auch dabei haben die Dorfbewohner immer die Uhr im Blick. Denn die Vorstellungsrunde soll am Ende nicht gehetzt klingen, weil noch alles untergebracht werden muss.

Dass sich dieser Aufwand lohnt, da sind sich alle einig. „Das stärkt das Wir-Gefühl und den Austausch untereinander“, betont Hille Brandt. Sie hofft nun, wie alle anderen, dass es diesmal wieder klappen könnte mit einem Landessieg. Ob ja, erfahren die Dorfbewohner aber erst nach Abschluss der Bereisung aller Siegerdörfer. Geduld ist gefragt.